这场“校园封锁”场景其实是模拟演习，星期四（10月22日）上午在武吉巴督中学上演。学校第一时间启动内部沟通管道，全校1100名学生和160名教职员镇定地遵循一系列包括“跑、躲、说”（Run, Hide, Tell）的紧急应对程序。

男子擅闯校园，突然亮出刀子威胁旁人，有学生见状赶紧通报教师，全校上下立即进入封锁状态，男子与赶至现场的警员对峙，最后放下武器被逮捕……

教育部星期五（23日）发布武吉巴督中学前一天顺利完成紧急演习的消息和现场画面。这相信也是教育部历年来首次发布学校危机演练的录像与照片。

教育部回复媒体询问时说，为确保学校教职员和学生熟悉紧急应对措施和程序，所有中小学、初级学院与励仁高中（Millennia Institute）以及特殊教育学校，每年就不同紧急情况展开约三次演习。

这些演习模拟的情况包括火警疏散、炸弹威胁以及外人闯入校园闹事等突发事件。

教育部长李智陞（右二）星期四（10月22日）上午到武吉巴督中学了解师生参与“校园封锁”演习的情况时，聆听警方人员就演习过程提出的观察。参与讨论的包括武吉巴督中学校长黄佳慧（右四，红色上衣）和副校长钟宝发（右一）。（教育部提供）

教育部长李智陞星期四到访武吉巴督中学观察演习情况。

李智陞：定期演练有助增强信心和韧性

他星期五在社媒发文分享当天观察时说，看到师生演习过程中相互照应，令他很欣慰。“我们希望这样的情况永远不会发生，但定期演练有助增强信心和韧性，以及培养万一发生危机时所须具备的应变能力。”

教育部在星期五发布的文告中指出，这场演习是本地学府定期进行紧急应对演练的部分项目。演习强调学生和教职员对确保学校安全所发挥的重要作用。

武吉巴督中学星期四（10月22日）在校内模拟的危机场景中，“持刀男子”被警方逮捕后，“全校封锁”演习才结束。（教育部提供）

武吉巴督中学校长黄佳慧受访时说，随着整体安全局势日益复杂，学校希望通过火警疏散或全校封锁等演习活动，让学生做好随时应对各种突发状况的准备。

黄佳慧说，学生对演习并不陌生，但学校定期进行这类演练，让学生熟悉有关的安全程序很重要。“虽然发生这类状况的可能性不高，但万一真的发生，经历过演习的学生会更有应对的把握，也更懂得如何保护自己和他人安全。”

星期四的演习展开后，学校启动内部沟通渠道和校内指挥中心，同时立即“报警”。随着全校进入封锁状态，课室里的师生锁门关窗，赶紧躲藏。

演习结束后，教师引导学生进行讨论，以巩固相关应急知识与程序，也鼓励他们思考若碰到紧急情况可以怎么做。校方也建议学生下载全国保家安民计划（SGSecure）应用，一旦发生安全事故，随时可掌握重要信息。

武吉巴督中学中三学生陈信宇（左二）和蒂丝娃（Deselva Myrtle Delicia，左一）在星期四的演习中扮演“第一反应员”，两人在演习结束后与校长黄佳慧讨论各自的学习心得。（邝启聪摄）

15岁中三生陈信宇被学校委任为其中一名“第一反应员”，他“目击”学校出现“持刀男子”后跑回课室，通报教师发出消息，催促大家躲藏。

他虽然不是第一次参与演习，却是首次扮演第一时间做出反应的学生。

“一个较难的任务是确保同学们进行演习时不要分心。令我意外的是，同学很专注地完成所有程序，而且认真看待演习……我体会到，新加坡虽被公认很安全，但我们不应把这份安全视为理所当然。”

武吉巴督中学星期四（10月22日）完成“校园封锁”演习后，教师引导学生参与讨论，协助学生巩固相关的安全知识与应急程序，也鼓励他们思考自己若碰到紧急情况所能发挥的作用。（教育部提供）

教育部强调，学校征询民防部队和警察部队的意见，确保各种模拟演习场景贴近真实，也会检讨和更新应对程序。

“面对不断演变和新出现的威胁，教育部会定期检讨紧急演习程序，也会引入新的场景，让师生在不同情境下进行演练，熟悉各项应对程序，让学校培养一种居安思危的文化，处在随时能应对任何威胁的状态。”

另一方面，教育部定期同各校及高等教育学府联系，包括为指定人员开办工作坊，帮助他们了解学校内外的可能威胁和做好应急准备。据了解，各高校也不时展开演习，让教职员和学生了解应急程序。