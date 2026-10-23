屏幕里，身在学校的女孩向父亲分享高墙外的烟霾情况；屏幕前，正在服刑的父亲仔细聆听，不时叮嘱女儿照顾好自己。

戒备森严的监狱里，透明罩内的一台平板电脑传出女孩稚嫩的声音：“最近看得见天空了。”

因金融罪案入狱、刑期逾10年的法伊（46岁，假名）与孩子关系一直亲近。入狱后，15岁女儿因缺少父亲陪伴而难过，状态一度不佳。他想帮助女儿，却苦于探访时间有限。

“每月两次探访，一次20分钟，一次30分钟。女儿、儿子和妻子每人只能分到约10分钟，根本说不了什么，很难深入沟通。”

Project HOPE由新加坡监狱署与教育部联合推出，通过每季度视频通话帮助服刑父母参与学龄子女生活。囚犯每季度可与孩子通话最长一小时，法伊因此有更多时间了解女儿的生活、关心她的需要。

法伊说，女儿在今年5月第一次单独通话时非常拘谨、生疏，在他的耐心引导下，才逐渐敞开心扉。星期四（10月22日）第三次通话，父女已无所不谈，聊考试成绩、时间管理、课业压力和交友。他鼓励女儿并给予生活建议，有时也聊烹饪。女儿也关心他狱中饮食，听到他咳嗽会担心身体。

新加坡监狱署与教育部合作推出的Project HOPE，为法伊（假名）提供了更多与女儿交流的机会。（谢智扬摄）

女儿通话后愿意听取建议，心态和学业明显改善。他说：“虽然我不在他们身边，但我仍可给予支持，告诉他们注意什么、怎么做，让他们在青少年时期不迷失方向。”

视频通话让他感到自己仍在孩子生命中扮演重要角色。“我已错过许多重要时刻，接下来可能还会错过更多。”他希望努力改过，早日回到家人身边。

透过视频通话继续参与孩子的生活，让法伊（假名）感受到自己仍在孩子的生命中扮演重要角色。（谢智扬摄）

隔着屏幕的家长交流 或让囚犯更坚定改过

Project HOPE于2022年以试点形式推出，旨在协助囚犯维系与学龄子女的关系。经过数年，计划已进入稳定运作阶段。截至目前，共有134名囚犯和186名孩子参与计划，79所学校已参与合作。

孩子的视频通话安排在学校进行，由校方人员陪同孩子参与。校方通常由学生福利人员或学校辅导员负责协调，并与监狱署人员商定通话时间。

家庭与同伴干预科心理与矫正康复处的矫正康复专员易澍秦受访时指出，视频通话让囚犯与孩子交流，也能向校方了解学习进度和日常表现，类似隔着屏幕的家长交流。专员会在通话前协助父母准备谈话内容，并思考如何回应孩子提问。

家庭与同伴干预科心理与矫正康复处的矫正康复专员易澍秦，会在通话前协助父母准备谈话内容，以及思考如何回应孩子可能提出的问题。（谢智扬摄）

易澍秦说，与孩子保持联系有助于维系亲子关系，也可能对孩子的情绪健康有所帮助。对囚犯而言，这种联系能强化他们的父母身份认同，成为他们参与改造、为重新融入社会做准备的动力。

“有囚犯反馈，参加这些通话后，他们在狱中会更注意自己的行为，说‘我要按时出去，所以我要守规矩，不惹事，不拖延出去见孩子的时间’。”