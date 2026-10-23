那一晚约8时，裕廊东Jem购物中心外，77岁老翁迷了路。他身上没有手机，无法联络家人，也听不懂女学生指的方向。

工艺教育学院女学生奈拉（Naira Maisara Binte Abdullah）原本正要骑脚踏车回家，却放心不下这个独自求助的身影，陪他步行30分钟，直到他平安回到家人身边。家属事后写信到工教院，表扬女生奈拉的热心相助，让老翁能与家人平安相聚。

工教院星期四（10月22日）在各社交媒体平台发文，赞扬女学生奈拉的暖心举动。

根据贴文，某天晚上约8时，奈拉正准备从裕廊东Jem购物中心骑脚踏车回家，在脚踏车停放处听见这名老翁求助。老翁找不到回家的路，也听不明白奈拉指示的方向。奈拉不忍心丢下他独自一人，又想到如果自己的家中长辈遇到同样情况，心里会很难受，于是决定陪老翁回家。

在约半小时的路途中，奈拉了解到老翁当天到附近办理护照更新手续，但身上没有手机，无法联络家人；其间，她还查看老翁身份证确认住址。

两人抵达老翁住家后，奈拉从老翁女婿口中得知，一家人整个下午都在四处寻找他。直到老翁其他家人陆续回家，奈拉才放心离开。

老翁家人事后致函工教院，感谢并表扬奈拉的帮助。奈拉说：“老翁告诉我，他很欣慰我的父母把我教导成一个乐于助人的人，也很感激当时有我在他身边帮助他。这番话让我深受感动，也觉得我的付出得到了肯定。”

一次多停留、多陪伴的选择，让一个家庭平安团聚。奈拉的行动也提醒人们：在他人无助时，善意不必宏大，陪走一段路就足够温暖。