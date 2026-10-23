为加强地铁施工安全，优化人力资源，陆路交通管理局正在测试一款机器狗，希望能在隧道工程施工初期，预先让它去探测环境，确保隧道内的温度和气体等指标符合安全水平，才让工作人员入内继续施工。

陆交局星期五（10月23日）在“数码客栈”（Digital Tavern）新展厅的启用仪式上，首次展示这款机器狗，并透露机器狗仍处于测试期，测试它能否在施工中的地铁隧道和工地等严峻环境下稳定操作。

当局几个月前已经开始在裕廊区域线（Jurong Region Line）和跨岛线（Cross Island Line）的部分地铁站施工区测试这款机器狗，希望正式投入运作后，能在监测隧道工程方面代劳，减少人员往来隧道的次数，优化人力资源，提高安全系数。

负责在本地集成和部署机器狗的黑芝麻智能新加坡（Black Sesame Technologies Singapore）商务发展总监张昊介绍说，这款机器狗重30公斤、长82公分，可续航两到三小时，具备热成像、视频监测和人工智能分析等功能，还可自主巡检、上下楼梯及跨越障碍，适用于设施巡查、设备异常检测和安全巡逻等场景。

机器狗也能走进人类无法探测或有潜在危险的区域，通过云端科技发回实时监测情况，供操作员参考。公司技术负责人朱森强博士也在现场展示了机器狗的热成像和视频监测等多项功能。

陆交局首办“星云X日” 汇集业界伙伴探讨优化地铁运作

陆交局星期五也在总部举办首届“星云X日”（Nebula X Day 2026），汇集地铁运营商、行业伙伴与高等学府，齐聚一堂探讨如何通过科技与产业协作加强地铁系统运作和管理能力。星云X日现场设有40个展位，供业内人士探讨如何采用科技来优化本地地铁系统，鼓励业界伙伴集思广益。

为了让公众一窥地铁隧道工程背后鲜为人知的一面，了解站内的维护与运作过程，设在陆交局总部的数码客栈展厅，不但展示了人工智能等新兴技术在地铁领域的应用潜能，还安排了人形机器人Olly作为向导带领公众参观。

现场也设有互动展板，让公众玩游戏并留下与地铁相关的建议与反馈。有兴趣的公众可电邮至LTA_Rail_Digitalisation@lta.gov.sg 预约参观。