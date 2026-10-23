年轻女医生身体频发感染，多次求医才确诊乳癌，从医者到患者的转变令她不知所措，甚至一度对自己的身体产生抗拒，但她也在坚强搏斗过程中学会放慢脚步。

30岁的王医生是一名持有运动医学文凭的全科医生。她曾在重症监护室（ICU）工作两年半，去年被确诊患上乳癌一期。

“去年初，我频繁生病，身体多处感染，看了许多医生都是抗生素治疗。期间发现乳房有肿块，但活检结果是良性，我就没在意。后来，我寻求第二意见，才发现有另一个肿块是恶性的。”

身为医生，她无需旁人解释，瞬间就读懂了病理报告背后的残酷意义，毫无缓冲地直面病情与恐惧。当时的她甚至对自己的身体产生抗拒，至今仍害怕触碰乳房。

王医生早前动刀切除肿块、接受放射治疗，目前在进行激素疗法，定期吃药。她至今面临骨质疏松、关节疼痛与僵硬等并发症，但同时努力重拾以往熟悉的医生工作。

她感激主治医疗团队给予专业治疗，治疗期间也加入乳癌基金会（BCF）互助小组，与同病相怜的年轻病友互相宽慰扶持。

这场大病迫使她放慢脚步。她忆述，患病前她像许多年轻医生一样，一次值班可超过30小时、每周工时破100小时，连吃饭和上厕所都没时间，休息成了“奢侈”。如今，她感悟身体并未辜负自己，而是陪她熬过了艰难时期，未来应好好善待它。

通过自身经历，她希望提醒年轻人，切莫因追求事业而忽略健康，并且应做好财务规划，以免患病时为治疗费用头疼。

完整报道，请翻阅2026年10月23日的《新明日报》。