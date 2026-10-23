从推动亲家庭举措、倡导女性担任领导角色，到预防问题赌博等议题，在社会及家庭发展部志愿服务逾25年的沈明媚，凭着杰出贡献，星期五（10月23日）获颁终身成就奖。

68岁的沈明媚曾在私人领域服务，先后在安达信、安永等机构任职，2018年从安永正式退休。在打拼事业的同时，她也热心于社会工作，包括以志愿者身份加入多个机构的董事会与委员会。例如，她曾带领亲家庭企业理事会，倡导企业与商场打造亲家庭环境，包括鼓励更多商家推出儿童餐、在零售店设置座椅供丈夫等候妻子，以及增设无障碍厕所和哺乳房等。

在提升女性领导力方面，沈明媚于2019年至2024年担任董事会多元化理事会联合主席。在理事会的大力推动下，新加坡交易所前100大上市公司的女董事占比从15.3%提升至25.1%，法定机构方面从23.3%升至34.3%，前100家公益机构从27.6%升至31.8%。

此外，沈明媚也身兼多职，包括出任新加坡赛马博彩管理局主席、新加坡社科大学董事会主席和总统顾问理事会成员等职务。她在2007年获颁公共服务奖章，2008年受委为太平绅士，2009年至2011年担任官委议员，并于2014年获颁公共服务星章。

谈及多年的志愿服务经历，沈明媚受访时说，母亲从小教育她做事须发自内心，不图回报。因此，她投身公益从不求名利或金钱回报，也偏好保持低调。“能够将这一切回馈给社会，本身就是一种极大的快乐。我希望未来我们不应只停留在‘我想帮忙’的层面，而应让志愿服务成为全体新加坡人的共同责任。”

国大学生选修手语 担任聋人家庭友伴

另一方面，新加坡国立大学因支持国家加强社会流动、建设更包容的“我们为先”（We First）社会所作出的贡献，获颁杰出伙伴奖。国大自2022年起通过GEN2070课程支持ComLink+友伴计划，已动员超过1100名学生，贡献超过2万小时的志愿服务。

白家恩（右）最近也获颁亚太酿酒基金会残疾人士奖学金（APB Foundation Scholarship for Persons with Disabilities），她希望转向为社区，尤其是残障群体，做更多倡导与提高意识的工作。图为她与母亲在奖学金活动上的合影。（受访者提供）

国大人文与社会科学学院心理学四年级学生白家恩便是其中一员。她受访时说，以往的志愿服务多为设计外展活动等后端工作，缺乏当友伴的前线经验。立志成为心理学家的她，决定加入ComLink+友伴服务，借此学习与受助者建立互信，并提升人际沟通技巧。

由于患有遗传性听力损失，预料听力会随年龄退化，白家恩在大学期间选修了手语课程。因此，她在参与ComLink+服务时，向家庭导师提出为聋人家庭担任友伴，利用手语与他们建立联系；随后她也加入新加坡聋人协会担任友伴。

白家恩说，即使未来踏入职场，也会坚持担任友伴义工。“我也希望为残障群体做更多事，尤其是心理健康相关领域。目前我正在接受培训，希望日后能为聋人和听障群体开展自杀预防课程。”

今年的志愿者与合作伙伴奖项将颁发266个奖项，其中包括一份终身成就奖、三份杰出伙伴奖、三份杰出机构奖、10份杰出志愿者奖和60份社会及家庭发展部之友奖。