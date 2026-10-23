本地一项研究发现，近四分之三尚未接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗的年轻男性愿意接种，但受访男性的实际接种率仅11.4%。研究指出，对HPV认识不足、疫苗费用和接种不便，是阻碍年轻男性接种疫苗的主要因素。

新保集团综合诊疗所星期五（10月23日）公布的调查结果显示，约八成女性受访者接种过HPV疫苗，男性则只有11.4%。不过，在尚未接种疫苗的受访者中，近73%的男性和约79%的女性表示愿意接种，显示不少年轻人虽然有意接种，却还没有付诸行动。

这项研究由新保集团综合诊疗所的基层医疗研究所、杜克—国大医学院，以及华侨中学科学研究与人才发展中心合作进行，共调查590多名15岁至24岁的本地年轻人，其中约四成是男性，六成是女性。

调查也发现，年轻人对HPV的认识不足。近八成受访者知道HPV会影响女性健康，但不到一半知道男性也可能感染这种病毒。只有约五分之一的受访者知道，接种HPV疫苗有助降低男性患上生殖器疣和肛门癌的风险；知道男性也可以接种HPV疫苗的受访者，则约占三分之一。

研究共同作者陈业川副教授是新保集团综合诊疗所研究与基层医疗研究所主任，也是新保集团—杜克国大家庭医学学术临床项目研究副主席。他指出，许多年轻男性虽然愿意接种疫苗，却不太了解HPV对男性健康的影响，以及疫苗能提供什么保护。

他说：“我们的研究发现，许多年轻男性愿意接种疫苗，但他们对HPV以及接种疫苗对男性的益处认识有限。因此，提高公众对HPV的认识，是帮助年轻人作出知情接种决定的重要第一步。”

调查显示，费用是受访者最常提到的不接种原因，其次是接种不方便，以及担心疫苗可能带来的副作用。相较之下，社会观感和相关污名并不是多数受访者不愿接种的主要原因。

研究第一作者黄鼎轩是新保集团综合诊疗所研究部数据科学高级分析师。他指出，年轻男性对HPV疫苗的认识，以及身边人是否支持男性接种疫苗，都可能影响他们的决定。

研究发现，在尚未接种疫苗的男性受访者中，支持向本地年轻男性推荐HPV疫苗的人，愿意接种的可能性是不支持者的2.5倍以上。

近五分一受访者：疫苗免费才愿意接种

至于接种费用，超过九成尚未接种疫苗的男性受访者说，愿意支付最高250元接种疫苗。

研究人员也进一步询问原本不愿意接种的男性受访者，如果疫苗免费提供，他们是否会改变主意。结果显示，这些受访者中，近五分之一说，只有在疫苗免费的情况下才愿意接种。

调查也发现，学校是年轻人获取HPV相关信息的重要渠道。研究人员认为，学校可以加强相关健康教育，并通过年轻人常用的渠道传递准确资讯，帮助他们了解HPV的传播风险，以及接种疫苗的好处。

陈业川指出，HPV并不只是女性需要关注的健康问题，男性也可能受到影响，让年轻人更了解HPV及疫苗的保护作用，有助他们作出知情的健康决定，并鼓励更多男性接种疫苗。

在新保集团综合诊疗所研究人员的指导下，华侨中学学生参与了研究的各个阶段，包括设计调查问卷、收集数据、分析研究结果，以及在新加坡科学与工程大奖赛上展示研究成果。这个研究项目最终获得优异奖。