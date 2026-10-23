发现同居女友与其同事出轨，男子为报复上网搜出包括女友上司等人的电邮地址，并利用ChatGPT起草邮件，于凌晨连发两封电邮，曝光女友承认出轨的录音及自慰视频。

被告是一名40岁男子，他星期四（10月22日）承认一项蓄意散播亲密照的控状，法官将他面对的另外两项恶作剧和一项抵触影片法令的罪行一并考虑后，判处他坐牢18个月和赔偿受害者1500元。

根据案情，受害者事发时在一所学校担任行政人员，并是被告的女友。

2025年1月，被告与受害者通过交友应用软件相识并展开恋情。次月，被告搬到受害者家中同居，当时受害者的孩子也一同住在该住所。两人交往期间，被告曾要求拍下性爱视频，声称自己不想看色情片，更想看受害者的视频，受害者同意。

“逼供”时用手机录音

同年5月，被告开始怀疑受害者与同事出轨，在查看对方手机后证实了自己的猜想。6月25日，被告在家中质问受害者，两人发生争吵。被告随后用手机录音，再次质问受害者是否出轨，受害者坦承还与其他几名男子有染。

被告闻言大怒，提着行李准备离开，两人随后发生拉扯，受害者的孩子见状报警。在警方抵达前，被告已带着行李离去。

隔天，被告在脸书查找受害者的出轨对象，随后发现受害者已在各个通讯平台上将他拉黑。恼怒的被告接着搜寻受害者的工作电邮，以及其同事和上司的邮箱，并利用ChatGPT起草电邮，意图曝光受害者出轨一事。

6月27日凌晨，被告将电邮发送至学校反馈邮箱、行政人员共享邮箱，以及受害者的四名上司，同时抄送给受害者及其出轨的同事。电邮中附上了受害者承认出轨的录音。

发完电邮后，被告仍未消气，决定进一步报复受害者。凌晨1时57分，他再次向上述邮箱发送了一封电邮，这次附上了一段受害者时长39秒的自慰视频，并在邮件中指明了受害者的身份。

由于被告发送的反馈邮箱和共享邮箱可供约15人查看，因此相关邮件共计发送给了约20人。

完整报道，请翻阅2026年10月23日的《新明日报》。