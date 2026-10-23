误按“送达”按钮，晚了15分钟后才将餐点交给顾客，但顾客已向送餐平台举报“未收到食物”，导致他被扣除31元，至今未能追回款项。

送餐员杨育灵（36岁）受访时透露，事件发生于今年8月11日。当时，他接到两份外卖订单，其中一份送往榜鹅水滨坊（Waterway Point）一带，另一份则距离较远。

他说，自己先完成第一份订单，准备处理第二份订单时，不慎按下“已送达”按钮。

“我当时还没把食物送到顾客手上，只是准备送过去，结果不小心按错了。”

他随后花了约15分钟才抵达第二名顾客的地址，岂料，当他准备交付餐点时，对方告知已经向平台举报“未收到食物”。

他指，事后曾尝试向Foodpanda申诉，但平台以他没有拍摄送餐照片为由，拒绝受理与退款。

“顾客跟我说，曾向客服解释已收到餐点，我也多次联系平台说明情况，但都没用，扣除的31.35元至今没有退还。”

他希望平台重新检讨这起事件，也希望客服在接获送餐员或顾客的反馈时，能更有效地协助解决问题。

“有时候我们联系不到顾客，或遇到地址有误等情况，客服也帮不上忙。希望平台能改善处理方式。”

已确认完成配送 Foodpanda本周将退款

Foodpanda进一步调查后，已确认送餐员完成配送，本周将退款。

Foodpanda发言人受询时指出，公司已收到涉事送餐员的反馈，并对此展开调查。

发言人解释，最初的申诉未获批准，是因为送餐员提交的送达凭证照片，未符合公司的验证要求。不过，经进一步核查后，公司确认尽管顾客已取消订单，送餐员最终仍完成了配送。

“目前已安排撤销此前的扣款，并将在本周内向配送合作伙伴全额退还款项。未来，我们将继续优化申诉处理流程，以更有效地处理此类情况。”