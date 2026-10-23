美岭街组屋单位日前失火，隔壁女租户受困家中，短短10分钟内听到三次爆炸声响。她被救后至今仍惊魂未定，称“当时真的以为自己会死掉！”

《新明日报》早前报道，女皇镇美岭街第158座组屋10楼的单位失火本周一（10月19日）中午失火。事发后两人吸入浓烟送院。失火单位男屋主当时受访称，火患疑是蜡烛掉落后引起，自己的左脚也因此受伤。

记者星期四（22日）再度走访，发现走廊墙壁依然烧黑，而涉事单位和隔壁单位的电箱已被换新。

据观察，涉事单位大门周围的墙壁已被熏黑，电线也被烧坏。隔壁单位被严重波及，尤其靠近走廊的卧室窗口被烧坏，房内的天花板、风扇和冷气机已融化。

失火时受困在隔壁单位的杨女士（33岁，港口职员）受访时说，她在这里租房住了八年，还有一对夫妇和一名男房客也租住在这里。

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“夫妇的房间就在靠近走廊的卧室，我则睡在比较后面的卧室。”

她解释，平日做夜班，所以中午事发时她正在睡觉。当时她察觉屋内突然停电，当去客厅查看时，就看到有浓烟从夫妇的卧室窜进来，打开大门才发现隔壁单位起火。

“我跑回去拿锁匙想要开门，结果火势烧到门口，我已经被困住了。”

她慌张地跑进厨房后面的杂物间，途中还跑到洗手盆弄湿一块布，捂住嘴巴和鼻子。

“我打开杂物间的窗后，试图拍打引起注意，虽然其他居民有留意到我，但他们都无能为力。”

据她描述，浓烟过后已慢慢飘入杂物间，她也开始感到呼吸困难，随后还听到三次爆炸声响，令她感到恐慌。

“我还记得，我真的以为自己快要死掉了。如果民防部队迟5分钟救我，我应该已经不省人事了。”

事发约10分钟后，她指民防人员及时把她救出来，她因吸入浓烟送院，检查无碍出院后马上返回马来西亚的家乡。

心有余悸 暂不敢住

杨女士说：“我家中还有两个孩子，而且单位已经不能住人，我也不敢住在那里。”

她称已请一周假返马国休息，并向房东提出退租的情况。

事发后，她也在社交媒体看到火患视频，其中发现走廊当时有大量火花飞出，画面十分恐怖。

“我现在每天都睡不好，但是我的工作需要大量的集中力，我也不能休息太久，需要养孩子。”

据她了解，租走廊卧室的夫妇现在暂时住酒店，而另一名男租户则刚巧返回家乡。

完整报道，请翻阅2026年10月23日的《新明日报》。