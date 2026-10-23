青年为赚取签证申请佣金，不仅出卖个人Singpass账户权限让他人代中国游客申请入境签证，还招募朋友加入并建立约250人的群组，两年多来共非法获利约1万元。

被告李振贤（27岁，译音）承认三项抵触电脑滥用法令的控状，法官将另九项控状一并纳入考量后，判处他坐牢九个月又四周，罚款1万元。

案情显示，被告于2022年4月看到一则“协助中国游客申请签证”的广告，联系上一名自称“约翰”的人。当时中国籍人士网申来新签证，须由本地公民或永久居民作为担保人，并通过其Singpass账户提交申请。

被告按要求向约翰提供自己的Singpass账号密码或扫描QR码，授权对方远程登录并代提交申请。每一份申请获批，被告可获40元报酬。

2023年1月，约翰指示被告招募更多人参与，承诺每一份申请获批，给受招募者50元、被告40元。被告随后拉拢朋友，并建立约250人的Telegram群组。每当有申请需求，被告便在群里发布消息，让感兴趣者开放Singpass权限代为申请。

从2022年4月中旬至2023年8月下旬，被告先后10次向约翰开放自己的Singpass账户，为10名中国籍人士申请签证（四份获批，六份被拒）。期间，被告共赚取约1万元报酬，其中约9800元来自抽成其他受招募者的成功申请。