嫌月薪低，男子接受柬埔寨友人招揽当地下钱庄跑腿，平均每天接洽约10人，单笔交易金额介于1万新元至50万新元不等，且做到“日结不留过夜现金”，前后赚取8万4000元。

被告刘建宏（38岁）承认一项抵触滥用支付服务法令的控状，被判坐牢20周，另须缴付8万4000元罚款。

案情显示，被告原本在一家汇款公司担任经理，月薪为2200元。2021年初，他因觉得收入不足以维持生计，接受了身在柬埔寨的儿时好友“埃德温”的邀请，替对方在新加坡收取和转交现金，月薪增至4000元。

“埃德温”在柬埔寨经营货币兑换及加密货币投资生意，他指示被告在新加坡收取的款项均用于这些业务。

从2021年初至2023年4月期间，被告通过这份非法工作至少赚取了8万4000元。他每天平均与不同人士会面约10次，每笔交易涉及的现金介于1万元至50万元不等。

柬埔寨远程操控

在此期间，“埃德温”全程在柬埔寨通过WhatsApp远程指挥被告的行动与交易，包括指示每笔交易的金额、地点及交易对象。被告则按指示前往本地不同地点，向身份不明的人士收取或交付现金。他当天收取的所有款项都会在同一天全部转交，绝不留到隔天。

警方在展开某次执法行动时，怀疑被告涉及与无牌放贷活动有关的资金，随后将其逮捕。调查显示，相关涉案资金已被汇往新加坡境外。

以月薪2500元 拉拢生意失败同窗入局

被告以固定薪水拉拢生意失败同窗入局。

被告也将另一名中学同窗蔡金锋介绍给“埃德温”认识。被告知道蔡金锋的生意经营不善，因此向“埃德温”提议让对方加入，一起收取和转交现金。

被告建议以固定月薪聘请蔡金锋，“埃德温”随后同意每月支付其2500元薪水。此后，蔡金锋便开始陪同被告在本地执行收取和交付现金的任务。（人名译音）