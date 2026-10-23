不满女儿与7岁男童在玩游戏时受伤，男子在室内游乐场两度猛推男童，还对跌倒在地的男童不断骂粗话，被法官斥责判监禁80天。

被告许杰源（译音，44岁）承认一项蓄意伤害未满14岁儿童的控状，另一项类似控状则交由法官下判时一并考虑，星期五（10月23日）被判入狱80天。

这起事件发生在2023年8月18日晚上，地点是市区内某个室内游乐场。庭上揭露，事发前被告的女儿拿着物件追男童，期间被男童弄伤。但被告没有找男童父母交涉，而是动手猛推男童，令他脸朝下扑倒在地。约八秒后，男童坐起，被告再次上前推他，导致男童头部和肩膀重重撞地。

被告动手后还对男童爆粗。他的激烈行为惊动游乐场其他顾客，他们为了保护男童上前制止被告。被告不但没有收敛，反而对出手相助的公众发难。男童事后头皮出现血肿，脸颊泛红。

控方在陈词中指出，被告可能造成的伤害可以很严重，如此推搡儿童可能伤及头部等脆弱部位；并强调男童已经倒在地上、不再构成威胁，被告仍继续对他言语施暴。

被告代表律师求情时要求轻判，称被告动手后并未造成更严重伤害，所谓潜在伤害纯属臆测。律师也称，被告曾表示愿意支付男童医药费并作出额外赔偿，但男童事后已离开新加坡前往日本，使赔偿安排变得复杂。

法官下判时驳回被告以男童早前与其女儿互动为借口的求情，指孩童玩耍时发生这类事情在所难免。法官强调，被告应找男童父母理论，而不是诉诸暴力。法官也指出，被告缺乏真正悔意，并在纽顿聆讯中不适当地试图把自己说成受害者。此外，法官指出，没有医疗证据显示被告案发时躁郁症旧病复发，因此其精神疾病与袭击之间没有因果关系。

法官指出，本案受害者是未满14岁的脆弱儿童，并有多项加重因素，包括可能造成更严重伤害、被告使用粗话，以及在儿童和成人本应享有免于暴力环境的场所引发公众不安等。刑期也考虑到被告认罪，节省了法庭资源。

另外，被告还面对数项与伤童事件无关的待审控状，包括交通相关控状、《防止骚扰法令》下的罪状，以及一项恶作剧控状。