曾是癌症病患，亲身经历治疗过程中的恐惧与不安，让黄廷方综合医院精神科首席住院医生陈劲龙，更能体会病患的感受。如今，他也将这份同理心延伸至医护同行，帮助面对压力的年轻医生。

2012年底确诊第四期淋巴癌时，陈劲龙刚开始为期五年的专科培训仅六个月。经过近一年的治疗与休养，他于2013年10月重返工作岗位，但考虑到病情复发风险及专科培训压力，最终决定放弃继续深造，并于2014年中加入黄廷方综合医院至今。

现年41岁的他受访时说，即使自己受过医学训练，熟悉医疗体系，但真正成为病患后，才深刻体会接受重大手术、等待扫描检查结果时的恐惧与不确定感。

这段经历不仅让他更能理解病患，也让他意识到，医生不一定要循传统的专科培训路线发展，医疗领域仍有许多不同的职业选择。

身兼医院医疗委员会副主席（病患体验与文化），陈劲龙也致力于改善医护人员的心理健康与工作环境。

“当医护人员获得妥善照顾，在工作中感到安心和有信心时，才能为病患提供更好的照护，也会有更好的治疗效果。”

他忆述，几年前曾开解一名遭病患家属严厉斥责的年轻女医生。令她最难受的并非家属的怒骂，而是被指责不关心病患。他当时耐心倾听对方感受，并鼓励她学习照顾自己的情绪，培养面对挫折的韧力。

陈劲龙的坚韧与贡献，让他成为今年的“仁心奖”（Healthcare Humanity Awards）得主之一，星期五（10月23日）从社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康手中接过奖项。

陈劲龙说：“这个奖项不仅是对我们工作的肯定，也凸显医护人员相互关怀与支持的重要。”

一年一度的“仁心奖”颁奖典礼，由保健卫生部控股主办。今年共有80名从事医疗与护理工作的个人，与20个来自各大医疗机构的团队得奖。

51岁的先锋保健集团注册护士魏佩淓是另一名个人奖得主。早年间曾从事护理业的她，一度转换跑道，投身市场营销行业。

魏佩淓接受《联合早报》访问时忆述，在冠病疫情阻断措施期间，她意识到医护人员紧缺的严峻挑战。面对医疗前线的压力，她翻出母亲的老式脚踏缝纫机，自费购买原料投入“爱心口罩”活动缝制布口罩。

她之后更毅然离开原有工作，跨越重考执照的考验，重回长照护理前线。2022年加入先锋保健集团后，她被年长者亲切地唤作“织忆缝纫女士”（Memory Stitching Lady）。

为了守护年长者的回忆与舒适，她收集二手旧料为年长者修补破损衣物、钉上纽扣，还缝制侧卧靠枕与画笔收纳袋。

魏佩淓说，令她最印象深刻的是，一位无依无靠的失智症患者，期盼身后能穿上最心爱的旧衬衫，她便亲手为他缝好破损的口袋与布洞，替老人守住了最后的体面与念想。

她坦言：“很多时候我们默默做事，从不是为了追求认可或荣誉，纯粹只是因为内心想做点有意义的事。”

“能够获得这个奖项，我感到非常谦逊和感恩。这份肯定会激励我走得更远，去帮助更多更广泛的社区年长者。”

国立大学医学组织综合护理团队，获颁保健卫生部控股“仁心奖”；左起为国大医学组织社区运作副主任郭美真、专科护士黄琪雯及国大综合诊疗所苏清心医生。（关俊威摄）

关怀女皇镇居民 国大医学组织综合护理团队获奖

另一个团队奖得主国立大学医学组织综合护理团队，则从活动主宾尚达曼总统手中接过奖项。

国大医学组织社区运作副主任郭美真代表团队受访时说，他们与多个社区伙伴合作，为女皇镇美岭和史德林一带的居民提供医疗及社区支援，尤其关注患有慢性疾病及身体衰弱的年长者。

团队会与社区伙伴联合展开外展活动，并根据居民需求相互转介服务，必要时也会安排联合家访。

她指出，接触年长居民，首先是建立互信关系，再根据他们的需要介绍合适的保健和护理计划。通过更有针对性的外展工作及发送手机短信提醒，各类预防保健计划报名人数翻倍，失约率也减少一半。

通过结合专业知识与社区资源，团队不仅改善居民的健康和生活状况，也鼓励他们积极参与社区事务，从受助者转变为助人者。

她举例，一名76岁的独居女居民在完成癌症治疗后，虽然身体逐渐康复，却仍面对社交孤立的问题。团队协调不同机构提供支援，鼓励她重新融入社区。

在团队及社区伙伴的持续关怀下，这名年长者逐渐走出家门，参与各类活动，如今更成为社区义工。

郭美真说：“她感受到整个社区给予的关怀与支持，因此也希望尽自己的一分力量回馈社区。”