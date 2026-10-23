热心服务社会及具备辅导等相关技能的义工，接下来有机会在儿童保护领域发挥更大的作用。这包括引导家长更了解孩童的需求和建立育儿信心，以及给予转送收容所的孩童和青少年关怀与情绪扶持，与专业社服工作者相辅相成，为弱势家庭和孩童提供更稳定且持续的支援。

社会及家庭发展部长马善高星期五（10月23日）在社会及家庭发展部志愿者与合作伙伴奖颁奖礼上致辞时说，不少义工反馈，回馈社会对他们来说很有意义，希望有机会多做贡献，并看到自己所发挥的影响力。

“我们准备推行三大转变，为志愿服务开展新篇章，也就是让义工从支持活动转向推动成效；从提供服务转向建立互信关系；以及从个人贡献转向发挥领导力。”

社会及家庭发展部在文告中说，它将开拓及加强义工服务社会的渠道，包括让义工同弱势者与家庭建立更深的联系，及给予有经验的义工更多机会领导和设计项目。

在儿童保护领域，社会及家庭发展部近期试行了两个项目，让志愿者更深入参与援助弱势家庭和孩童的工作。两项计划目前共有约100名义工，支援超过200人。社会及家庭发展的志愿者关爱网（MSFCare Network）有意最迟明年将两个计划的义工团队增至300人。

延伸阅读 在社会及家庭发展部志愿服务逾25年 沈明媚获颁终身成就奖

其中一个项目名为“关怀计划”（Project Care），主要招募在修读或已完成辅导硕士课程学生，协助引导家长管控情绪，更好地了解孩子的行为和需求，及支持他们建立育儿技巧与信心。

另一计划是“Transition Support Companions”（意为过渡支持伙伴）。义工为接受离家托护（out-of-home care），也就是转送收容所或寄养家庭的孩童和青少年提供扶持。这些孩童一般因遭家暴或家中无法得到适当照料，而被安排离开原生家庭。

经过培训的义工会充当这些弱势孩童身边可信赖的成年人，协助他们过渡到新环境，给予情绪支持并聆听他们的心声。

50岁前女警员李顺莱约半年前加入计划，与另一名义工搭档每周到收容所探访一名14岁女生。李顺莱受访时说，女生离开原生家庭，进入临时收容所后又转入长期收容所，频繁更换生活环境，起初难适应。令她欣慰的是，女生愿敞开心扉，有助她准确地向社工反映情况，一起携手给予女生长期扶持。

“女生如今比较开朗……收容所最近举办儿童节庆祝会，一般上邀请家人，女生却选择邀请我和另一名义工出席，让我很欣慰。”

马善高致辞时指出，义工从参与个别项目，转向与弱势家庭建立互信关系，进而推动有意义的转变，很多时候需要时间反复摸索，很少能一蹴而就。

“我们会创造更多机会，让义工更长期地与孩童及家庭一路同行。这种互信关系给予这些家庭应对挫折，继续前行的鼓励和稳定支持。”

义工可发挥更大作用 助弱势者迈向稳定生活

接下来，义工也可发挥更大作用，协助弱势者迈向稳定生活、实现可持续就业等积极成果。一个例子是新加坡少男辅育所和少女辅育所推出的导师计划，义工与辅育所员工合作，引导青少年在接受改造过程中了解自身强项和建立自信，以更好地融入社会。

至于给予义工机会发挥领导力，马善高以“凝聚家庭理事会志愿者领袖网络”为例指出，目前已有60名义工领袖协助开启和带领各项支持婚姻与家庭的项目。

马善高说，他勾勒的三项转变是相互巩固的。“积极的成效明确指出须推进怎么样的改变，互信关系有助持续推动进展，而义工的领导力则让每份贡献发挥更大影响力。”