武吉知马水道上段最后900米长的改善工程历时七年正式完工，拓宽加深后的水道排放雨水的能力提高了30%，可增强武吉知马集水区的防洪能力。

随着这段耗资6000万元的工程完成，公用事业局将于今年底招标开展可行性研究，为提升整个武吉知马集水区防洪能力寻求长期方案，包括探讨建造地下蓄洪设施，以应对极端气候变化导致降雨模式日益难测等挑战。

公用局星期五（10月23日）宣布，介于射靶场路（Rifle Range Road）和惹兰甘榜彰德（Jalan Kampong Chantek）之间的900米长水道改善工程已完工，这意味整个武吉知马水道上段长达2.3公里的排水系统升级改造工作正式完成。

武吉知马水道上段分别在2013年、2024年完成了前后两段550米和1.2公里的水道扩建。最后这段900米的工程段落于2019年10月动工，将水道深度增加2.1至2.6米，宽度增近1米，原来的梯形水渠拓成U形，同时加建箱形涵洞，使排水能力提升三成。

经改造升级后的水道，能更好地应对过去15年来发生的同等强度的暴雨，可增强武吉知马集水区约1000公顷土地的防洪能力，保障区内住宅、商业发展项目和重要交通枢纽如美世界和阿尔柏王园地铁站等，以减少水患影响。

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武吉知马一带不时因暴雨出现突发性淹水问题。去年4月20日，武吉知马部分地段因强暴雨遭遇的洪水，积水约一小时后才退去。据公用局记录，当天下午4时15分至6时25分新加坡中部地区录得113.2毫米的降雨量。

这段工程原定2024年完成，永续发展与环境部长傅海燕2023年9月曾在国会上解释， 国家公园局宣布打造的武吉知马—梧槽绿廊发展项目的空中公园，将沿着改造的武吉知马水道建设。为了结合两项工程并减少对附近居民和商家等的影响，扩建工程延至今年竣工。

为了安全施工，同时尽量减少对武吉知马路和杜尼安路（Dunearn Road）沿线交通的影响，当局只能分阶段调整交通路线，设置替代车道，以腾出施工所需的临时作业空间。

极端强暴雨仍可能超出集水区排水负荷

由于武吉知马地势低洼，雨水容易汇流至水道。随着城市发展，地表径流增加，水道可扩建的空间有限。

政府数十年来不断为武吉知马地区的水渠设施进行升级，以减少这一带的水患风险。这包括在1972年建成武吉知马第一分水渠，将上游雨水分流至乌鲁班丹河；2019年扩建工程进一步加深拓宽了水渠；建于1990年的武吉知马第二分水渠则把雨水引入加冷河。

公用局副总裁（防洪韧性）许良琪指出，武吉知马的地形条件、有限的土地空间及气候变化导致的强降雨日益增加，“极端强暴雨仍可能超出集水区排水系统的负荷。我们将持续在可行的情况下改善排水系统、垫高道路，同时全面检视整个集水区，找出更具综合性的长期解决方案。”

她也强调必须提前规划，以便在必要时能及时落实合适的方案。因此公用局将通过可行性研究，针对武吉知马集水区评估多种洪水缓解措施，包括地下蓄洪设施，供未来考虑。同时也将探讨如何结合现有基础设施和未来发展项目，并发掘提升公共空间的潜力。