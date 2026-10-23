本周热点全在这！从近期引热议的“小”厨房，到用真金白银对付涉烟霾企业，再到单纯想报名上课却误入骗局？本期播客带你快速掌握焦点。

为客厅面积牺牲厨房 你能接受吗？

你是不是也觉得新组屋的厨房变得更小？当外食成为现代人的生活常态，大厨房也许不再是年轻家庭的必需品，开放式设计更能让屋主灵活处理空间。然而，这套设计并非人人买单。有人吐槽湿厨房空间过于局促，若想防油烟，甚至得自费加建梁柱。这种打破传统的空间格局，是顺应现代生活的创新亮点，还是让买家进退两难的不实用设计？

跨境烟霾 新加坡狠起来真管用？

每到旱季，跨境烟霾总如影随形。面对民众的无奈，新加坡这次似乎准备用更强硬的惩罚手段来对付违例者。然而，跨国追责谈何容易。这些严厉举措，真的能对海外肇事企业起到实质的震慑作用吗？要彻底还我们一片蓝天，单靠区域立法和罚款到底够不够？

真心想变健康 却误入诈骗陷阱？

只想报名参加健身课，结果银行户头惨遭“清零”？现在的诈骗套路防不胜防，骗子利用极其逼真的脸书广告设下诱饵，假借报名之名，诱骗你下载第三方应用。在这个万物皆可线上注册的时代，看似普通的点击下载，背后究竟暗藏着多大的安全危机？