新加坡国立大学医院设立眼科与⻛湿病联合⻔诊，让因免疫系统问题导致的葡萄膜炎患者，能在同个门诊时段与眼科与风湿科专家进行问诊，获得更全面和及时的评估。

葡萄膜炎（Uveitis）是一种眼内炎症，部分病情比较复杂的患者，诱因主要与自身免疫系统问题有关，进而引发眼球内的葡萄膜发炎。

葡萄膜在眼球中间，因布满血管和色素、外观像紫黑色的葡萄而得名。葡萄膜炎的症状包括红眼、疼痛、视力模糊，以及畏光。如果不妥善治疗，高达两成的患者可能会引发青光眼，对视神经造成永久损伤；约四成患者则可能会出现白内障。

眼科与⻛湿病联合⻔诊每月开诊一次，每次接诊10名至16名患者。自今年4月正式开放以来，已接收了30多名患者。联合门诊设于眼科部门，共有四名专科医生负责。

凸显跨学科专家“共同决策”重要性

国大医院眼科高级顾问医生林家红接受《联合早报》采访时指出，联合门诊凸显跨学科专家“共同决策”的重要性。

林家红说：“寻找有效疗法往往需要时间，有了风湿科专家的加入，我们可以在同一时间评估诊断或调整用药方向；对患者来说，这可以减轻他们的就医负担，不必再花时间轮流看专科。”

在这之前，患者须要分别预约眼科和风湿科就诊，治疗方案和药物调整往往需要护理团队进行后续讨论。对于出现青光眼等并发症的严重患者而言，这可能意味着他们要在眼科和风湿科之间来回奔波。如今，患者在一次就诊中就可同时与两名专科医生沟通。

因自身免疫系统引发病情的葡萄膜炎患者，一般需要长期接受免疫调节治疗（immunomodulatory therapy）来控制发炎情况，同时保护视力。

风湿过敏科顾问医生林文伟指出，联合门诊结合眼科与风湿科的专业优势，也能为患者更清楚地解释治疗方案。

他说：“眼科医生配备了专业仪器，评估眼内炎症并判断治疗是否有效。风湿科医生则负责管理患者的免疫系统，并密切监测药物可能带来的副作用，包括对肝脏、肾脏以及血液指标的影响。”

谢惠君（49岁，行政人员）的儿子去年底在接受入伍体检时，发现双眼内部发炎；转介至国大医院眼科后，确诊为由免疫系统异常引发的葡萄膜炎。

谢惠君受访时说，儿子目前正接受免疫调节治疗，包括每六周在医院输液，以及每周自行注射药物。每三个月到联合门诊复诊，能在同一时间向眼科与风湿科医生咨询，对患者和家属来说都是一大心理慰藉。

她说：“我和儿子对免疫系统问题感到十分困扰和疑惑，他一开始还不太能接受。复诊时有两个专科医生一起讨论病情，我们可以针对眼睛和免疫系统一起发问，而且马上就能获得答案，让人觉得安心。”

国大医院眼科成立40周年

国大医院眼科今年庆祝成立40周年。

医院眼科主任兼高级顾问医生许德彰教授星期五（10月23日）在为国大医院国际眼科学术会议主持开幕仪式时说，40年的岁月，医疗团队建造大楼、发表文献、设立医疗流程与项目。然而，患者却有着截然不同的衡量标准。

“那是孩子终于能看清黑板时露出的笑脸，是老人依然能独自步行回家的从容，也是一个家庭得知亲人保住视力后的欣慰。这些绝非微不足道的成果。正是这些瞬间，赋予我们医学探索真正的意义。”