马来西亚籍男子在跨国洗钱团伙中充当关键中间人，安排27名外籍钱骡在新加坡开设107个银行户头，为团伙洗钱逾180万元，星期四（10月22日）被判监73个月及罚款6000元。

被告王东能（40岁）求情时说，自己对犯罪团伙来说只是个“多余的配件”，是可有可无的配角，不应被重判。主控官驳斥说，若不是有他这类人助长犯罪团伙，就不会有辛勤工作的新加坡人沦为诈骗受害者。

被告不满刑罚，已经提出上诉。

王东能承认八项控状，包括两项欺骗银行罪、一项抵触《滥用电脑法令》罪、一项协助保留犯罪所得罪，以及四项教唆他人向工作准证控制官作出虚假陈述、抵触《雇用外来人力法令》的罪状。另有34项控状交由法庭下判时一并考虑。

案情显示，由于新加坡严格管制外国人开设银行户头，一个新马跨国犯罪团伙为利用本地银行户头干案，从马来西亚招揽钱骡，以欺诈手段为他们申请工作准证安排入境。团伙成员和钱骡都明白，他们不会在本地实际工作；准证纯粹用来开户，一旦开户后就立即交给团伙，用于诈骗和非法牌赌博等活动。

当局已查多名团伙成员的身份，包括王东能、饶志贤（38岁）、陈思思（38岁）、陈康原（36岁）、范宇康（25岁）、朱玉娟（29岁），以及新加坡籍的刘布莱恩（50岁）。陈思思是饶志贤的妻子，目前在逃。

根据案情，饶志贤负责物色愿意帮忙申请准证的新加坡公司，并和陈思思协助钱骡体检、登记指纹；陈思思也安排陈康原、范宇康等“前钱骡”充当主管，带新钱骡到各家银行开户，并立即通过微信把账号和密码交给团伙。

安排27钱骡入境 开设107户头

2024年5月，饶志贤找上王东能，称需要人手为团伙申请工作准证，以开设本地户头经营非法网上赌博。王东能知道刘布莱恩和员工朱玉娟经营准证申请生意，便游说刘布莱恩参与。每成功为一名钱骡申请准证，饶志贤就会支付1800元；王东能从中抽取200元，其余的1600元则归刘布莱恩。

饶志贤和刘布莱恩从不直接联系，王东能是唯一的中间人，通过微信传送护照副本、系统申报表和医疗文件。团伙提交虚假申报，声称钱骡在不同公司担任侍应生、酒保、厨房助理或文员。钱骡开户后，王东能也会转达指示，通常在一个月内取消准证，以腾出配额给下一批钱骡。

在三人运作下，团伙共安排27名马来西亚钱骡入境，在本地六家银行开设107个户头。这些户头共流转183万7625元，其中2万零300元被证实与本地的投资、求职、租赁和性服务诈骗案相关。其中，一名69岁弱势年长者在万字票骗局中损失28元。

法官下判时指出，王东能促成了整套安排，令自己处于不可替代的地位，尤其是主要的两方人马没有他便无法沟通。法官考虑到案件涉及多层级的跨国犯罪、犯案时间长达四个月，以及被告续约滥用新加坡工作准证制度，认为须判处严厉刑罚，以起阻吓作用。（人名译音）