国家环境局预测，星期六（10月24日）的24小时空气污染指数（PSI）将介于90点至140点，整体处于适中至不健康水平。

新加坡星期五（23日）的空气质量有所下降。截至晚上7时，一小时PM2.5浓度介于每立方米68至92微克（处于偏高水平），中部最高。全岛24小时PSI介于87点至109点，处于“适中”至“不健康”范围，西部的空气素质最差。环境局星期五发布的文告指出，监测显示，苏门答腊的烟霾正吹向新加坡，加里曼丹上空也观测到烟霾。

星期六，新加坡及周边地区将迎来阵雨，但在偏南东南风或偏南西南风的吹袭下，部分来自苏门答腊的烟霾仍可能飘向我国。24小时PSI预计介于90点至140点，处于适中至不健康水平。

星期天（25日）起，随着风向转为西南风或西风，加上降雨增加，本地的烟霾情况预计将得到一定程度的缓解。

当局提醒公众，规划隔天的户外活动时，应参考PSI预报及相关健康建议；若要进行即时户外活动，则可通过烟霾网站（haze.gov.sg）或myENV手机应用，查看最新一小时PM2.5浓度。