政府星期五（10月23日）开始派发第二轮防霾口罩，不少年长者当天到民众俱乐部和指定自助领取机领取口罩。

《联合早报》记者星期五上午走访金文泰和蔡厝港一带，了解口罩派发情况。不少民众首次领取，也有一些第二次领取的年长者反映，口罩尺寸与面部不太贴合。

居住在樟宜一带的居民蔡培华（65岁）到金文泰探访亲戚，在金文泰民众俱乐部顺利领到两片防霾口罩，她对于在非住家附近也能顺利领取心怀感激。

她受访时说，由于第一轮派发口罩时，不符合领取资格，加上当时市面上N95和KN95口罩断货，因此出门时只能戴普通口罩。

“我也清楚普通口罩起不到防霾效果，但是总好过不戴。很感激这次扩大了领取范围，让我也可以拿到口罩。最近的天气有好一些，烟霾没有之前那么严重，等之后如果再严重了我就用这两片。”

63岁的许亚金是社保援助计划蓝卡（CHAS）持有者，这是她第二次在蔡厝港民众俱乐部领取自己和丈夫的口罩。她说，领取过程十分顺利，几乎不必排队等候，虽然丈夫没有前来，出示证件后也顺利代为领取。

第二次来领取口罩的洪婉婉（70岁）说：“口罩只有两个尺寸可以选，我上次领的大码的，但是有点大，所以这次领了小码的，但是看起来又有些小了，像是给小孩子的。”

据记者观察，有多名居民在领取后觉得口罩尺码不合适，但因卫生原因即便未拆封也无法更换。

此外，个别公众反应，无法从自助领取机领取口罩。工作人员解释说，这有可能是由于公众本身或家人已在民众俱乐部登记领取口罩，就无法重复领取，公众可以就近到民众俱乐部查询领取详情。

口罩领取地点与上一轮一致，除了民众俱乐部，公众也可以在指定公共交通枢纽、社会服务中心和人民协会场所的口罩自助领取机领取。图为公众在金文泰巴士转换站口罩自助领取机处排队。（邬福梁摄）

即日起口罩领取资格放宽，满60岁的新加坡公民即可领取两片口罩。上一轮已符合条件，但尚未领取口罩者，则可领取四片口罩。

领取地点维持不变，包括民众俱乐部，以及设在指定公共交通枢纽、社会服务中心和人民协会场所的口罩自助领取机。孕妇、7岁至16岁的儿童和少年，以及患有哮喘等疾病的公民，也可到民众俱乐部领取。

星期六PSI处中等到不健康水平

国家环境局预测，星期六（10月24日）的24小时空气污染指数（PSI）将介于90点至140点，整体处于适中至不健康水平。

环境局文告指出，受干旱天气及印尼苏门答腊烟霾飘移影响，新加坡星期五（10月23日）空气质量有所下降。截至傍晚6时，1小时PM2.5浓度介于每立方米70至98微克（处于偏高水平），最高为中部地区的每立方米98微克。全岛24小时PSI也升至每立方米85至108微克之间，介于中等至不健康范围，其中最高的是西部地区的每立方米108微克。

气象部门预测，明日新加坡及周边地区将迎来阵雨，但在偏东南风或偏西南风的吹袭下，部分来自苏门答腊的烟霾仍可能飘向我国。不过从星期天起，随着风向转为西南风或西风，加上降雨增加，本地的烟霾情况预计将得到一定程度的缓解。

当局提醒公众，应根据相关健康指南合理规划户外活动；若须了解即时情况，可随时查阅当局网站或应用，获取最新的一小时PM2.5浓度指数。