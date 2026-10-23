走进租赁组屋，敲开一扇扇家门，倾听居民的生活冷暖；走近海洋学者，深入访谈，探寻珊瑚修复背后的艰辛与坚持。华侨中学与南华中学的学生记者以不同视角发掘人物故事、记录社会百态，分别摘得全国中学编采比赛高年级组和低年级组金奖。

第15届全国中学编采比赛颁奖典礼星期五（10月23日）在新民中学举行。今年的比赛共吸引68所中学和高中派出70支队伍参加。高年级组以“城事拼图”为主题，发掘城市中的故事与现象；低年级组则以“人在旅途”为主题，通过人物专访，记录身边有新闻价值的人物。

华侨中学高年级组作品《敲开的门，缺角的城》荣获金奖和最佳排版奖。参赛学生采访义工平台“让希望活下去”的发起人潘迎芬，并跟随她挨家挨户走访租赁组屋居民，亲身了解他们的生活处境，带领读者看见繁华城市中容易被忽略的一角。

起初，学生们难以单凭潘迎芬的讲述，真正理解租赁组屋居民的处境，于是决定跟随她上门探访。从一开始害羞地跟在义工身后，到后来鼓起勇气主动敲门，他们发现不少居民都愿意敞开心扉，诉说生活中的困难。

获奖队员谈昊说：“学到最多的是，我们要多观察身边的人和事，才不会忽略那些正在挣扎、面对困难或有需要的人。”

低年级组金奖则由南华中学作品《珊瑚美人鱼：守护深蓝的旅人》夺得。参赛学生采访海洋生物学家岑淑芹，记录她投身海洋研究与珊瑚修复工作的历程。

岑淑芹是南华中学校友，之前回校分享经历时，深深打动了参赛团队。他们前后花了两三个月完成作品，最大的挑战是协调时间、通过电话和电邮联系身在国外的岑淑芹，并从她丰富的人生经历中，筛选和整理出适合报道的内容。

队员范宸僖说：“这和平时写作文不一样。写作文时可以发挥想象力，自由创作，但编采必须以真实人物的真实经历为基础。”

颁奖典礼也举办了一场以“拼图”为主题的对话会，由总理公署高级政务部长、全国职工总会副秘书长陈国明、葬礼服务公司心篇章执行董事洪舒涵，以及在编采比赛中夺得金奖的华侨中学中四学生潘劭轩参与。

以“拼图”为主题的对话会由新加坡华文教师总会理事长、新加坡教师学院特级教师汤俊杰（左一）主持。参与对话的嘉宾包括总理公署高级政务部长、全国职工总会副秘书长陈国明（左二）、葬礼服务公司心篇章执行董事洪舒涵（右二），以及在编采比赛中夺得金奖的华侨中学中四学生潘劭轩（右一）。（唐家鸿摄）

陈国明：华文是人生不可或缺的拼图

有学生在对话会上提问，学习华文是否是他们人生中重要的一块拼图。陈国明坦言，自己对华文的重视程度曾随着人生阶段而改变，如今才深刻体会到，华文是人生中不可或缺的一块拼图。

他指出，无论是与民众沟通，还是进行外交交流，华文都是打破隔阂的重要桥梁。他鼓励学生尽早用心学习华文：“这阶段你们有良好的学习环境，有老师指导，也有同学一起学习，正是打好华文基础的好机会。以后就会发现，华文是一门很重要的科目。”

全国中学编采比赛由新报业媒体华文媒体集团旗下的学生刊物《逗号》、推广华文学习委员会、新加坡华文教师总会和新民中学联办，旨在让学生体验采访和编辑新闻的过程，从中活学活用华文华语。