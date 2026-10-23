约240名外籍劳工遭拖欠薪资近两个月，全国职工总会外籍劳工中心立即展开沟通，协助受影响的客工追讨工资，并在这段期间为他们提供餐食。

职总外籍员工事务处处长林泽秋星期五（10月23日）发文告说，外籍劳工中心（Migrant Workers Centre）已知晓这起拖欠工资事件，并即刻采取行动，于10月19日和20日在客工休闲中心向受影响的客工了解情况和提供援助。

根据文告，受影响的客工受聘于Process Maintenance Solutions私人有限公司和Jurong Technical & Construction私人有限公司。

外籍劳工中心目前已与两家公司的230名客工接洽，了解他们对工资、饮食起居和工作的关切与需求。

中心也与劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）合作，协助这些客工提交相关申请，索赔遭拖欠的工资和超时工作津贴等。

此外，外籍劳工中心正为受影响的约90名客工提供餐食，并将动用外籍劳工援助基金（Migrant Workers’ Assistance Fund），在这段艰难的期间给予额外援助。

中心也在与中介公司协作，探讨为客工寻求其他工作和过渡援助。

林泽秋在文告中强调，雇主应履行义务，准时向员工发放工资。遭拖欠工资或面对其他工作场所问题的外籍劳工可拨打65362692，通过外籍劳工中心的24小时服务热线及早寻求帮助。

今年6月22日，100多名来自印度和孟加拉的客工聚集在明地迷亚路的人力部服务中心寻求协助，揭发共407名客工遭拖欠工资的事件。

时任人力部长陈诗龙医生之后在国会上针对这起事件说，不支付和延迟支付工资是违法行为。人力部会依据客工反馈、工资索赔、延迟付款情况、拖欠外劳税等指标，主动监控欠薪风险，必要时展开稽查。

未支付工资的雇主若罪成，每项指控可罚款3000元至1万5000元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。