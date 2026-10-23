本地女性未来的乳癌筛查与预防方案，或不再仅凭年龄决定，而是进一步结合个人基因、乳腺影像，以及临床风险因素来量身定制。新加坡国立大学杨潞龄医学院新设“乳癌基因组学教授”职位，推动相关研究，尤其关注亚洲女性的需求。

“陈钻心乳腺癌基因组学教授职位”（Josephine Tan Professorship in Breast Cancer Genomics）星期五（10月23日）正式设立，由国大杨潞龄医学院外科系副教授、国立大学医院外科部门乳腺外科主任兼高级顾问医生哈特曼（Mikael Hartman）出任首任教授。

哈特曼的研究将探索如何整合遗传、临床及影像数据，更准确地评估女性患乳癌的风险，为更有针对性的筛查、更早干预和预防策略提供依据。

乳癌是新加坡女性最常见的癌症，占2019年至2023年女性癌症确诊病例的近30%。约每12名女性中，就有一名面临在75岁前患上乳癌的风险。

目前，乳癌筛查主要以年龄为依据，但不同女性的患病风险存在差异，受家族病史、遗传因素和乳房组织密度等因素影响。

哈特曼说：“通过结合遗传信息、乳腺影像，以及临床风险因素，我们希望识别出哪些女性能够从更早或更频繁的筛查及预防治疗中获益，以及哪些女性可以在安全的前提下降低筛查频率。”

他的研究重点之一，是将遗传信息与其他风险因素结合，把BRCA1和BRCA2等基因中的遗传性致病变异，与家族病史、乳房组织密度及临床信息等一并考量，以更准确评估个人患癌风险，为调整筛查与预防策略提供依据。

探索借助人工智能评估风险 推动医学诊疗转型

研究工作将以哈特曼现有的研究项目为基础，包括涵盖本地4592名35岁至59岁女性的BREATHE（BREAst screening Tailored for HEr，意为为她量身定制的乳腺筛查）研究。

此外，研究将探索如何利用人工智能分析乳腺影像，协助识别现有癌症迹象及评估未来患癌风险。

国大杨潞龄医学院院长钟业成教授致辞时说：“乳癌治疗已取得显著进展，癌症也早已不再像过去那样基本等同于被判死刑，而更像是有机会获得假释的终身监禁。”

他指出，尽管治疗不断进步，预计到2050年，全球每年新增乳癌病例仍将超过350万例，因此防治重点应转向预防。

过去，乳癌筛查主要依据年龄。如今，基因组学、流行病学、影像学和数据科学，更准确地评估个人风险，推动早期干预与精准预防。这不仅是新教授职位的设立愿景，也与国大杨潞龄医学院及新加坡发展精准医疗的方向高度契合。

此外，由于支持乳癌风险预测的现有证据大多来自欧洲群体，亚洲也须要开展更具代表性的研究。钟业成说，凭借科研、临床和多元人口的优势，我国有望填补这一研究空白，促进亚洲女性健康。

“陈钻心乳腺癌基因组学教授职位”是国大医学院自2020年以来设立的第10个教授职位，由新加坡医疗集团非执行主席陈俊杰捐资设立，以纪念因乳癌逝世的妻子陈钻心。