国家环境局已向10家在本地设有业务的企业发出法律通知，要求它们披露与涉嫌涉及印度尼西亚林火公司的关系，以及它们拥有的特许经营地的地点。

这些公司与早前接获预防措施通知书、涉嫌涉及印尼林火的公司有关，包括大型造纸企业亚洲纸浆纸品公司。

环境局星期五（10月23日）发文告说，依据《跨境烟霾污染法》第10条，向10家在新加坡注册的公司索取文件和资料，包括它们与在新加坡及印尼关联公司的关系、所拥有的土地特许经营地的地点，以及它们和关联公司本次旱季期间采取的防火措施和灭火行动。

这10家公司从事棕榈油或林业业务，在印尼拥有土地特许经营地，或与拥有这类土地特许经营地的公司有关联。

这10家公司是：Asia Pulp & Paper Company Limited、Asia Pulp & Paper Company (China) Limited、Bumitama Agri Ltd、Golden Agri International Pte Ltd、First Resources Ltd、Indofood Agri Resources Ltd、Kencana Agri Ltd、TSH Global Plantation Pte Ltd、TSH Oversea Pte Ltd，及Wilmar International Ltd。

政府也将设立一个专家小组，由具备跨境调查经验的律师事务所、审计事务所和调查公司组成。政府将要求这10家公司提供全面信息，包括它们的业务、供应链和企业集团架构，以确认它们没有以任何方式参与，或默许引发火灾的行为。