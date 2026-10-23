人民行动党将于星期天（10月25日）举行干部大会，选出新一届中央执行委员会成员。受访政治观察员普遍认为，中委会将出现新面孔，但整体组成不会有太大变化。

这将是行动党自2025年5月全国大选后，首次举行中委会选举，一般相信行动党将借此机会引进新血。

新加坡政策研究所高级研究员张家绮指出，距离上一次大选已近一年半，相信身为行动党秘书长的黄循财总理已更了解团队的协作方式，及个人可胜任的工作。“我们因此可能会见到更多新任或年轻的部长进入中委会，显示他们将在黄总理的领导下，在帮助引导政党走向方面发挥更大作用。”

以2011年大选当选议员的王瑞杰、陈振声和陈川仁为例，他们同年受委为政务官后，获增补进入中委会。2015年当选议员并出任政务官的王乙康，隔年也获增补进入中委会。

独立政治观察员陈添金博士告诉《联合早报》，黄总理或将引进能更好触及民众的年轻新面孔。

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟、交通部长兼财政部第二部长萧振祥、人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，以及主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈，这一轮会否进入中委会，将会是焦点。

扎吉哈目前是其中一名中委，他会否进一步取代社会及家庭发展部长马善高出任副主席，也引发关注。

陈添金认为，扎吉哈近来获委以重任，担任副主席并非不可能的事。但他强调，中委会职衔不与种族或性别挂钩，因此即使副主席换人，也未必就是扎吉哈接任。

两资政料留任 黄总理或需维稳

中委会目前由18人组成，资深成员包括两位国务资政李显龙和尚穆根，以及担任部长多年的外交部长维文医生。

陈添金和新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文都认为，新成员加入中委会并不意味三人就须退下。

陈庆文说，李资政是上一任秘书长，且在行动党干部中的支持度很高，留任几乎是板上钉钉的事。尚穆根和维文则代表印度族群，退下的可能性不大。

陈添金同样认为中委会的变化可能不大，因为黄总理或要维稳，同时须考虑个别中委在治理国家方面扮演的角色。“全球市场和全球经济都充满不确定性，维持中委会的一致运作会是最好的做法。”

行动党中委会是执政党的最高决策单位，其组成被普遍视为执政党要向外界发出的种种信号。例如，基于人工智能对就业市场的影响，陈庆文不排除新一届中委会增添工运议员的可能性。“这关乎向外界发出执政党优先关心事项的正确信号。”

他因此认为总理公署部长、全国职工总会秘书长黄志明即使没当选，也会再获增补进入中委会。目前中委会的另一名工运议员是国防部政务部长朱倍庆。

陈庆文也指出，前几届中委会都增补在大选中败选的行动党党员，相信下一届也不会例外。“这么做能表明行动党代表所有新加坡人，即使他们住在非行动党赢得的选区内。”