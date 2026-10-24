更新版学前教育产业数码化蓝图今年下半年起推行，幼儿培育署新增互动式显示屏、智能婴儿床等数码方案。截至6月底，已有逾1160项学前教育数码化津贴申请获批准，涉及超过850家学前中心。

2021年推出的学前教育产业数码化蓝图（Early Childhood Industry Digital Plan）为学前中心提供数码转型路线图，列出分阶段可采用的预先批准数码方案；幼培署则通过学前教育数码化津贴（Early Childhood Digitalisation Grant），协助业者采用这些方案。

随着人工智能（AI）等新技术出现，幼培署与资讯通信媒体发展局重新检讨这项蓝图，并在今年3月宣布推出更新版蓝图。新蓝图扩大可采用的数码方案及实体设备，并提高资助支持。

《联合早报》从社会及家庭发展部了解到，互动式显示屏是新蓝图下增加的实体数码设备之一，可应用于学前中心的教学、儿童照护及日常工作；智能婴儿床则配备摄像头和传感器，用于加强婴儿的安全及睡眠监测。

幼培署也正逐步开发和预先批准更多AI方案，例如协助课程规划、儿童学习档案管理、员工排班，以及利用视频分析加强儿童安全。

符合条件的学前中心业者采用这些新方案，可获得最高50%的津贴支持。

学前中心：互动式显示屏提升课堂参与

本地学前中心凯佩琳（Carpe Diem Springs）的院长曾秀彬受访时说，中心今年7月中开始使用互动式显示屏辅助教学，提高儿童的课堂参与度。

她说，显示屏让儿童可以参与课堂讨论，通过自己书写或由老师代为书写的方式分享想法。教师也可更灵活地回应儿童的兴趣和所提出的问题，鼓励他们积极参与课堂活动。

互动式显示屏面积较大，为教师书写和与儿童互动提供更多空间。（梁麒麟摄）

过去教师必须在课前预先寻找资料和图片，甚至打印出来。由于互动式显示屏具备AI功能并配有谷歌浏览器，如今儿童提出问题或想进一步了解某个课题时，教师可以在课堂上即时搜索相关内容。

显示屏面积较大，为教师书写和与儿童互动提供更多空间，也可让两名儿童同时使用。与传统白板相比，互动式显示屏无须另外设置投影机，播放视频和展示故事书也更方便。

曾秀彬说，中心也在探索利用显示屏加强与家长的互动，例如考虑录制儿童的演示或表演，再与家长分享。教职员会接受约两小时的使用培训，中心也提供使用指南。

婴儿照护资料数码化 喂奶和换尿布记录时间减约75%

另一家学前教育中心M.Y World首席教育官冯天恩博士指出，中心使用互动式显示屏后，教职员可直接记录婴儿的喂奶、换尿布、午睡和健康检查等资料，每天可节省超过三小时处理行政工作的时间。

他说，过去教职员以手写方式记录婴儿的日常照护情况，先把资料写在婴儿护理室的白板上，再抄写到沟通簿，让家长查阅。家长接孩子时，教职员也会再口头说明当天的照护情况。

如今，教职员可通过平板电脑或互动式显示屏，在学生管理系统Taidii输入资料，信息会自动同步至家长的应用程序，家长可在资料输入后即时收到更新。

以喂奶记录为例，过去每名婴儿需两三分钟完成记录，每轮喂奶约需40分钟至60分钟；使用互动式显示屏后，每名婴儿只需约30秒至40秒，估计每轮可节省30分钟至45分钟，所需时间减少约75%。

尿布更换记录所需时间也从每名婴儿约两分钟缩短至约30秒，每轮由约40分钟减至约10分钟，同样减少约75%。午睡记录则从每名婴儿约一分钟减至约30秒，每次约可节省10分钟。

冯天恩说，节省下来的时间让教职员可以更专注观察儿童活动、规划和反思课程，以及与家长交流。