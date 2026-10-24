在幼教创新沙盒计划下，幼儿培育署共收到超过50份有关人工智能的提案， 为幼教业者和幼教工作者提供支持。这些申请大部分跟协助课程规划和教学观察相关。所有提案仍在评估阶段，预计本月公布结果。

幼儿培育署（ECDA）答复《联合早报》询问时，透露幼教创新沙盒计划（Early Childhood Innovation Sandbox）的进展。

幼培署今年5月发出提案要求（Call for Proposals），支持幼教业者测试和开发创新方案，以提高业者和教育工作者的工作效率，同时为家长和孩童提供更优良的服务质量。计划希望在学前教育领域推动创新，并将成功的方案推广和应用至整个领域。

随着提案征集在7月15日结束，幼培署透露一共收到超过50份申请，这些申请大部分跟协助课程规划和教学观察相关。

从员工排班到中心监控 幼儿园申请三项AI提案盼减轻教师负担

幼教创新沙盒计划申请者之一，回教幼儿园Iyad Perdaus受访时说，已提呈三项人工智能和数码提案，分别用在员工排班、记录儿童学习和发展进度，以及利用闭路电视系统，通过人工智能识别和追踪多个摄像头画面中的人员，协助中心进行安全监控。。

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三项自主开发的提案目前都还没获批和投入运作。幼儿园指出，人工智能和数码工具有望减轻教育工作者的行政负担，尤其是员工排班和文件记录方面，让他们有更多时间照顾和陪伴孩子。在这些技术正式应用前，必须先评估安全、准确度，以及是否适合幼儿教育环境。