本地应用商店在保障用户网络安全上存有疏失，抽检的7000多款应用中，65款应用违规包含或传播有害内容，另24款错误分级。其中，华为应用商店未妥善落实年龄确认措施，在当局告知后承诺修正。

配合数码益终身节，资讯通信媒体发展局星期六（10月24日）公布首份针对指定应用商店的网络安全评估报告，评估苹果、谷歌、华为、微软和三星，是否遵照《应用程序分发平台行为准则》，减轻应用商店内的有害内容对本地用户的影响，尤其是未满18岁者。家长可根据这份报告为自身或子女做出选择，同时强化应用商店的问责机制。

新加坡是全球首批监管应用商店网络安全，并就此编制评估报告的国家之一。有害内容指的是色情、暴力、自杀与自残、网络霸凌、危害公共卫生，以及鼓吹恶习和有组织犯罪。

报告涵盖去年4月1日至12月31日，源自各应用商店的年度报告，以及资媒局的实测和接获的日常反馈。

资媒局指出，五个应用商店的基本安全措施落实到位，没有系统性违规行为，但部分环节仍有改进空间。

华为应用约7%用户可绕过年龄确认检查

在年龄确认措施上，各应用商店使用信用卡、人脸扫描测算和证件等检查用户是否成年。资媒局抽样检测后发现，华为应用商店在特定版本，出现技术局限导致少部分用户可绕过年龄确认检查。约7%用户证实受影响，华为承诺解决问题。

确认年龄后，应用商店须确保儿童默认无法下载18岁以上分级的应用。但报告显示，华为和微软未设相关限制，或儿童可轻易绕过相关限制。此外，微软应用商店的家长工具也被发现有漏洞，儿童可关闭限制。

资媒局检测7000多款应用后，发现并告知五个应用商店共65款应用，含有或传播有害内容，已违反各应用商店的政策，却未在审核后下架。其中，苹果就占了30款。

资媒局发言人受询时说，65款应用当中，59款涉及色情、四款与暴力相关、两款涉及鼓吹恶习和有组织犯罪。例如，拥有去衣功能（nudification）的人工智能应用、谋杀等过于暴力的游戏应用，以及涉及加密货币或真实货币支付的赌博应用。

另有24款应用可上架，但应列为18岁以上分级。这些应用源自苹果、谷歌和华为，包括带有性暗示提示词或成人性体验游戏的应用、恐怖主题游戏，以及模拟犯罪和吸毒的角色扮演游戏应用。这24款应用中，有14款涉及色情。

所有应用商店都设用户举报渠道，但未充分向用户通知处理结果。行为准则要求应用商店，须向过去六个月曾下载违规应用的用户发出通知，但谷歌和三星没有落实。

应用商店提呈年度报告后，资媒局告知谷歌、华为和三星，来年须提供更好的数据指标供评估，确保问责得当。

资媒局说，《应用程序分发平台行为准则》去年3月生效后，五个应用商店已加大力度落实网络安全措施。针对资媒局点出的漏洞，相关应用商店已承诺改进，或正在制定解决方案。