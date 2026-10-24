本地民众不赞同全面禁止儿童使用社交媒体，政府拟推出的分龄管理措施，分别获得逾80%家长和近70%青少年的支持。国会明年将立法加强对青少年社交媒体用户的安全保障。

政府于今年6月至8月通过焦点小组讨论、学校对话会和问卷调查等，接触超过2000名家长和青少年，了解青少年使用社媒的情况、网络风险，以及对分级管理措施的看法。

配合数码益终身节，数码发展及新闻部星期六（10月24日）公布调查结果。

调查显示，家长和青少年都不支持全面禁止儿童使用社媒，认为教育、数码素养和分级访问，比一刀切的限制更可持续。

澳大利亚去年12月成为首个禁止16岁以下儿童使用社媒的国家。多个国家也已实施或正推动类似措施。

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大多数受访家长和青少年支持社媒分龄管理措施，意见大致相同，赞同出生至6岁禁止访问社媒平台、7岁至15岁限制访问、18岁及以上完全不设限；但针对16岁至17岁者，受访家长认为应限制访问，青少年则觉得可完全不设限。

近八成家长同意核验或估算用户年龄

至于社媒平台如何实施年龄确认措施，近八成家长同意推出年龄核验（age verification）或年龄估算（age estimation）机制，但强调须保护孩童隐私和不过度收集个人数据。

年龄核验指的是用护照或驾照等身份证明，验证用户年龄；年龄估算则是运用人工智能、机器学习技术或面部年龄分析算法，估算用户年龄。

调查也指出，家长和青少年都认同年龄确认措施难以做到万无一失，但认为年龄核验，比年龄估算或自我申报年龄更可行。

受访家长和青少年都普遍担忧上瘾与过度使用屏幕，分别占这两个受访群体的59%和71%。家长也担心不当内容（84%）、与陌生人互动（52%）；青少年则关注假信息、假新闻与诈骗（55%），以及隐私问题（48%）。

在安全保障措施方面，受访者支持在儿童用户默认禁止自动播放（76%）、禁止私信（75%），以及实施每日屏幕时间限制（75%）。

政府计划明年在国会立法，包括落实社媒年龄确认措施，以及要求社媒平台推出更安全的功能。