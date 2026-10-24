良好的数码习惯应从小培养，资讯通信媒体发展局与学前教育机构合作，逐步推广四堂网络安全和数码健康课程，引导5岁和6岁孩童学习相关知识。

资媒局近年来积极向各年龄层学生宣导数码好习惯，如到中学晨会上举办讲座、配合互联网安全日向学校分发网络健康教材，以及举办面向大专学府学生的介绍会。

今年上半年，当局开始从更上游的学前教育机构着手提升认知。例如，伊桥幼儿园（E-Bridge Pre-School）临谷坪分校的100多名二年级（K2）学生就通过绘画、角色扮演、小组讨论等寓教于乐的方式，理解网络世界。

伊桥幼儿园学习与发展总监郑文福告诉《联合早报》，课程旨在帮助孩童在上网时，认知自身感受、必要时学会向成年人求助、理解健康和适度使用屏幕的重要性，以及懂得辨明虚实。

她以剪刀为例说明，数码设备或内容就如同日常器具般，成年人应引导孩童如何安全使用。“向5岁至6岁孩童介绍这些概念，是希望尽早培养他们安全且均衡的数码使用习惯。”

伊桥幼儿园将从今年12月起，把课程逐步推广至全岛30家中心，触及3000名幼儿园一年级和二年级学生；另一学前教育机构乐心儿（Skool4Kidz），上个月也在35家中心传授800名二年级学生类似课程。

资媒局将与幼儿培育署继续合作，明年接触更多学前教育业者推广课程。

余悦婕（36岁）和丈夫谢梁川（39岁）育有9岁儿子谢凯泽和6岁女儿谢凯熙。夫妻俩尽量避免让孩子接触电子设备，即使用于学业或游戏，也将屏幕使用时长控制在约半小时，希望孩子能健康成长。（受访者提供）

家长余悦婕（36岁，财务经理）育有9岁儿子和6岁女儿。她说，网络充斥着五花八门的内容，父母不可能一直在旁监控指正，如今人工智能应用盛行，一些内容更是真假难辨。

她分享道，6岁女儿通过幼儿园课程，知道如果浏览到“可怕”的内容，可向父母或祖父母求助。“我不认为女儿年纪还小，无法理解网络概念。她虽然还不会在手机上打字，但会滑动屏幕，不可避免会接触到各类内容，从小就该灌输正确观念。”

法兹万（Muhammad Fazwan）和妻子哈斯米达（Hasmidah）育有5岁儿子纳伊尔·阿基夫（Nael Aqeef）和2岁儿子诺亚·阿里安（Noah Aryan）。夫妻俩平日几乎不让孩子碰电子设备，希望孩子在成长过程中学会辨认数码世界的真伪。（陈渊庄摄）

育有5岁和2岁儿子的法兹万（36岁，会计经理）说，在网络时代，要引导孩子树立正确价值观并不容易，幼儿园教导网络安全和数码健康知识，有助于家长打开话匣子，与孩子讨论。

“例如，户外就有不少广告海报，是实拍还是由人工智能生成，成年人一时很难辨别。大儿子却能看出，指出广告中的汉堡过于干净，与真实的不一样，可见这些课程发挥了作用。”

一年一度的数码益终身节（Digital for Life Festival）本周末（10月24日至25日）在怡丰城举行。

尚达曼总统星期六在数码发展及新闻部长杨莉明和数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤的陪同下，参观多个互动展位。尚达曼也是数码益终身运动的赞助人。

展位的亮点包括针对不同年龄层的探索任务，可以分别学习屏幕使用时长、人工智能和基础网络操作技能。访客也可在互动装置制作吊饰，以及写下承诺。

主办方设计“数码饮食沙拉吧”，访客可在此制作吊饰带回家，提醒自己采用良好数码习惯。（陈渊庄摄）

数码益终身节吸引近130个合作伙伴参与，钢铁侠和机器狗在其中一个展位齐亮相，吸引大人小孩驻足。（陈渊庄摄）

今年数码益终身节吸引近130个合作伙伴参与，10月31日和11月1日会到勿洛心动大厦展出，公众可免费入场。