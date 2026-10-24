未来三年里，本地海事业企业计划招聘超过400人，为毕业生和求职者提供更多就业机会，以及更多元的工作岗位，包括无人机操作员、数据分析师、可持续发展专业人员，以及网络安全专家等。

交通部兼律政部高级政务部长穆仁理，星期五（10月23日）为新加坡海事基金第七届海事宣导网络（MaritimeONE）方案竞赛颁奖礼致辞时指出，去年6月至今年6月的一年里，我国海事业就业人数增长1.5%，其中本地居民就业人数增长1.1%。

“在当前整体劳动力市场趋于疲软、全球经济存在较大不确定性的背景下，这尤其令人鼓舞。”

穆仁理指出，海事业发展依然坚韧，数码化、人工智能、能源转型，以及全球贸易和供应链格局的变化，也为海事领域创造更多元的工作机会。

非科班出身也能从事海事业

25岁的汪俊兴毕业于南洋理工大学，主修英国文学。今年9月他加入法国航运巨头达飞集团（CMA CGM），担任航线运营专员。

他说：“以前我分析的是文学作品，现在分析的是货物订舱数据和市场趋势。”

汪俊兴对海事业的兴趣，始于在船舶经纪公司Jarsin Shipbrokers的实习经历。这段经历让他看见海事业的职业发展机会，也促使他申请新加坡海事基金MaritimeONE奖学金。

不过，非相关专业的学历让他的求职过程遇到一些问题。为了累积经验提高入行机会，他后来又分别到新加坡海事及港务管理局和新加坡海事研究机构实习，最终成功加入达飞集团。

汪俊兴认为，文学专业培养的分析、研究和表达能力，在航运工作中同样派得上用场，让他能够理解不同观点，并根据沟通对象调整表达方式，与来自不同国家的同事有效合作。

同样非海事专业出身的陈俊龙（26岁）毕业于新加坡社科大学供应链管理专业。他曾获集装箱船运营商X-Press Feeders资助的MaritimeONE奖学金，毕业后须为公司服务一年。如今他已在公司全职工作两年，担任助理客户经理。

陈俊龙说，自己性格外向，喜欢与人交流，航运工作不仅让他有机会接触来自世界各地的人，也能每天学习新知识，因此对工作始终保持热忱。

他坦言，入行前对海事业的印象相当传统，以为行业主要围绕船舶、港口、集装箱及货物运输。

“我加入后才发现，海事业的范围远比想象中广泛。每项决策和货物运输，背后都有商业、营运、航线规划、法律及可持续发展等不同部门相互配合。”

今年海事宣导网络方案竞赛共吸引来自本地大学和理工学院的374名学生参与，组成120支队伍。其中，理工学院参赛学生达116人，人数超过上一届的近一倍。参赛者来自不同学科，包括海事、数据科学、商业、供应链管理及工程。