文莱外交部长阿都马丁王子10月21日至23日对新加坡展开介绍访问，会见了多位本地政要，双方重申两国特殊且长久关系。

外交部星期五（23日）发文告总结了阿都马丁的访问，指出阿都马丁分别会见尚达曼总统、总理兼财政部长黄循财，并出席国务资政李显龙为他所设的午宴。他也分别与公共服务统筹部长兼国防部长陈振声、外交部长维文医生，以及永续发展与环境部长兼主管贸易关系部长傅海燕会晤。

双方领导人重申新文特殊且长久的双边关系，此关系建立在两国领导人之间以及民间的紧密联系。他们讨论如何在共同利益领域进一步加强合作，并就亚细安以及区域和国际局势交换意见。

黄总理星期五在脸书贴文说，新文10月早些时候，在文莱纪念两国防务合作50周年。明年，两国则将庆祝《货币等值互换协定》签署60周年。“这些里程碑体现了历任领导人为我们奠定的坚实基础，以及两国之间历久弥坚的情谊。”

黄总理也说，两国将深化合作，增进两国人民之间的联系，推动两国伙伴关系向前发展。

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访问行程中，阿都马丁出席新加坡企业行业圆桌会议，同与会代表就两地的商业和投资机遇交流看法。他也走访新加坡国立大学东南亚研究所，与智库学者讨论区域和国际局势，听取数码发展及新闻部介绍我国人工智能策略。

阿都马丁也走访了特遣部队（Special Operations Task Force），反映出新文之间紧密的防务联系。

文告说，这次访问延续两国高层交流势头。黄循财总理曾在2026年10月访问文莱，纪念双边防务关系50周年；文莱王储比拉此前访新出席第12届新文年轻领袖计划；李资政也曾在2026年7月赴文莱出席文莱苏丹波基亚80岁寿庆。