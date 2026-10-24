每个人都能在生活中做出调整，适应气候变化，但不是人人都了解我国的气候适应进程。永续发展与环境部带头发起，走进社区设展介绍多元化的气候适应措施，并收集公众反馈，为我国首个全国气候适应计划铺路。

配合“气候适应年”，永续发展与环境部牵头与利益相关者合作，在社区举行展览，邀请公众一同探讨气候变化对日常生活的影响，同时了解推进中的气候适应工作，并汇集更多气候适应建议。

“携手适应气候 共创宜居家园”（Our Climate-Ready Home Exhibition）互动展览首站为榜鹅综合社区中心（OnePunggol），由副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇星期六（10月24日）主持开幕式。

展览设有许多互动元素，公众可了解在准备食材时，如何支持本土食品生产，为我国食品韧性尽一分力。（唐家鸿摄）

公众可通过展览认识我国应对炎热天气、防洪和保护海岸线、增强食品韧性，以及应对骨痛热症等方面的努力。特定时段会有表演环节，演员以戏剧方式带公众导览，让气候适应措施变得更贴近日常生活。

展览融入多种互动元素：公众可上网回答气候适应相关问题，政府借此了解人们对这一课题的认知，从而调整外展策略；完成互动项目后，可参与抽奖，奖品包括超市礼券、环保袋和钥匙链等。

这是政府首次在社区举办关于气候适应的展览，是全国气候适应对话的延伸。

公众完成网上的互动项目后，可参与抽奖，奖品包括超市礼券、环保袋和钥匙链等。（唐家鸿摄）

至今已举行约100场气候对话

我国自7月起陆续举行气候适应对话，至今已与企业、社区组织等举行约100场，并邀请公众上网分享反馈和点子，以指引我国制定全国气候适应计划。

预计明年推出的全国气候适应计划，是我国长期永续发展的战略，涵盖基础设施、食品与水资源韧性、公共健康以及社会平等与经济韧性等多方面。

颜金勇为展览开幕式致辞时说，新加坡是低洼岛国，海平面上升构成长期威胁；人们也已能感受到天气日益炎热、降雨愈发猛烈。

其他地区的极端天气事件，也可能打乱新加坡所依赖的食品等物资供应；越发干旱的天气也增加林火风险，进而造成近期的跨境烟霾问题。

颜金勇也是气候变化跨部门委员会主席。他强调，新加坡会继续推进减排努力，为应对气候变化的全球努力做出贡献；与此同时，我国须立即开始为抵御气候变化做准备，相关部署或需多年才能落实。

“自独立以来，新加坡一直稳步加强水资源安全。一代又一代人持续为未来投资，如今我们正受益于他们的远见卓识。我们必须展现同样的决心，为应对气候变化做好准备。”

每个人也能在生活中做出调整。颜金勇建议公众查看高温天气防暑指示，在较凉爽的时间段进行户外活动，同时节约用水、支持本土生产。

7月至10月一般是东南亚南部地区的旱季。随着厄尔尼诺现象持续增强，旱季预计持续更长时间，区域火点和烟霾情况也可能加剧。新加坡空气质量自9月起开始恶化，跨境烟霾已持续近两个月。（陈斌勤摄）

针对近期跨境烟霾，颜金勇呼吁公众规划隔天活动时应参考每日发布的24小时空气污染指数（PSI）预报，出门前查看一小时PM2.5悬浮颗粒浓度；空气质量不佳时，减少户外长时间或高强度活动。

他也呼吁多留意年长者、孩童、孕妇、患有呼吸道疾病患者等较脆弱群体。“对许多人来说，这是充满挑战的时期，请大家务必照顾好自己和亲人。”

榜鹅综合社区中心的展览将进行至10月28日，之后到裕廊东西城（Westgate）和海军部村庄（Kampung Admiralty）。