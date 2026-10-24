烟霾持续笼罩，有民众发现户外收集到的雨水竟黑得像“咖啡乌”，令人十分关注。公用事业局已进一步加强水质检测，证实烟霾并未对我国处理后的自来水水质造成影响。

永续发展与环境部长傅海燕星期六（10月24日）在社媒上传一段视频透露，她日前走访了公用事业局的水质实验室，了解雨水测试的结果。

她说，公用局于10月17日空气污染指数（PSI）达到193点时，收集了来自全岛多处的雨水样本，其中包括克兰芝和乌鲁班丹蓄水池的雨水，以及油池一带的雨水径流。

傅海燕解释，在烟霾期间收集的雨水可能酸性略高，且其中颗粒物和有机物的含量较高。这是意料之中的，因为雨水在穿过大气层时会吸附空气中的颗粒物和物质。

不过，雨水看起来会有多黑，很大程度上取决于采集方式，是直接接收降雨，还是收集自地面或建筑物的雨水径流。她提醒，无论是否有烟霾，未经处理的雨水不应该直接用于烹煮或饮用。

她也说明了雨水汇入蓄水池后的完整处理流程。其中包括精密的过滤环节，过滤系统能够拦截并滤除比PM2.5悬浮颗粒还要小上百倍的极微小杂质。这套全面的处理流程，可完全清除水里因烟霾而产生的各类杂质。

在烟霾期间，公用局也加强了水质检测， “我们的检测结果显示，处理后的自来水水质未出现任何异常变化”。

“虽然雨水变黑的现象难免令人担忧，但我国的自来水依然非常干净，大家完全可以放心饮用。”

截至星期六上午11时，全岛24小时空气污染指数（PSI）处于不健康水平，介于117至150点。

至于一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，除了南部处于正常水平，每立方米53微克，其他四个地区的PM2.5浓度介于每立方米67至109微克的偏高水平。西部的情况最严重。