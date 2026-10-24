平价集团旗下的慈善机构平价基金会承诺拨款300万元，支持本地慈善机构“好人好事”（Hao Ren Hao Shi），为超过12万6000名低收入的本地受益人送去新鲜食材与日常必需品。这项合作为期三年。

双方计划通过约1200场“爱心流动车”和“开心杂货店”分发活动，全面提升弱势群体获取营养物资的便利性。

平价集团也将动员1000名企业员工及前线志愿者，全力支援每月的打包与分发工作。除了米粮干货，这项合作还加入新鲜蔬果、鸡蛋、鲜奶以及洗手液等日用品，让受益人能自主挑选所需物资。此外，集团旗下仁益药房（Unity）的药剂师也将随行参与社区分发活动，现场为居民提供免费血压测量与健康咨询。

平价基金会（FairPrice Foundation）星期六（10月24日）在大巴窑1巷第158座举行物品分发活动，标志着这项合作的正式启动。活动共有100名志愿者参与，为超过300名受益人分发新鲜农产品、鸡蛋、牛奶和日常必需品，以及装有营养补充剂的健康关怀包，可满足增强免疫力、促进肠道健康、维持行动能力及骨骼健康等主要健康需求。

育有两名孩子（12岁和13岁）的客服专员艾莎（33岁）说，派发物品的杂货车直接开到楼下，大幅减轻了她抚养两名就读初中孩子的伙食开支压力。独居的80岁老人刘月嫦经常领取的物品包括鸡蛋、白米、食用油。她说，物资分发不仅帮她省下一笔生活费，还让她有机会在参与活动时与街坊邻居交流聊天。

平价基金会总经理孔丽仪说：“对许多家庭而言，在家庭开支不断上涨的同时，还要为家人准备营养餐食并非易事。……我们希望让邻里社区的家庭更容易获得日常必需品和新鲜、营养的食物，减轻他们的一些日常烦忧，帮助他们吃得更健康。”

平价基金会长期致力于改善弱势群体的营养获取与教育，此前已推出涵盖年长者游戏化营养教育、学前儿童可持续饮食习惯培养、蛋白质物资援助及“欢禧早餐俱乐部”等多项社会公益计划。