2017年成立的新加坡铁路学院，从11月1日起扩大职能，通过整合两家地铁业者的培训课程、扩大培训范围，及建立专业认证三大措施，提升地铁员工技能，为他们提供更明确的职业发展途径。

铁路学院也与五所高等教育学府——工艺教育学院、南洋理工学院、共和理工学院、新加坡理工学院及新加坡理工大学，签署谅解备忘录加强合作。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥，星期六（10月24日）出席在工艺教育西区学院举办的“第五届新加坡巴士技能大挑战”，和“第三届新加坡铁路技能大挑战”活动时，宣布有关消息。

有关合作除了会制定更结构化、相互衔接的教育与培训课程，现有地铁员工在职培训所掌握的技能及取得的认证，也有机会获得认可。

例如，一名学生在工教院修读工读专业文凭课程后，加入地铁公司继续接受培训，日后若想继续深造，之前取得的在职培训认证，便有机会计入更高学历课程的要求，无须从头学习。

萧振祥致辞时说，随着我国地铁网络逐渐老化，未来的工作重心将从兴建新地铁线，转向维修及翻新现有设施。因此，必须加强人才培训，培养更多熟悉地路系统、能够作出正确判断，并安全执行维修工作的工程师和技工。

陆路交通管理局星期六与SMRT和新捷运，签署合作协议共同管理铁路学院。

推铁路行业专业认证计划 目标让两成运营和维修员工获认证

隶属陆交局的铁路学院，每年举办逾20场培训课程，协助约500名新入行的工程师提升技能。扩大职能后，学院将整合SMRT和新捷运现有的培训课程，制定统一标准，让员工掌握的技能，可在不同业者之间通用。

提升行业专业程度也至关重要。铁路学院将推出适用于整个行业的专业认证计划，认可经验丰富和有专业技能的员工，为他们提供更明确晋升途径。

陆交局的文告指出，目标是让20%的从事运营及维修的员工取得认证。这些员工日后也可担任导师，向年轻同事传授专业知识和经验。

从明年初起，铁路学院也会逐步建立行业新技能资格 (WSQ) 认证框架，并将推出地铁运营及维修基础证书。

铁路学院执行院长刘以德受访时说，目前约有9000人在两家地铁公司从事运营、维修等相关工作，包括站务人员、工程师和技工在内的员工，料可从新宣布中受惠。

随着地铁网络持续扩大，他希望到了2030年，可吸引多1500人入行。

SMRT地铁助理站长 进修后获擢升

2014年加入SMRT的努沙希拉（Nur Syahirah，41岁），目前担任南北线克兰芝站助理站长，负责确保地铁站日常运作安全顺畅，并为乘客提供服务。

为了更上一层楼，她在2024年10月报读由公司赞助的南洋理工学院公共交通运营工程专业文凭课程，在工作之余继续进修。课程内容涵盖地铁站运营、人潮管理、质量管理、数据分析及工程经济学等，让她对地铁运作有更全面认识。

努沙希拉已在今年8月完成课程，并将在下月晋升为裕廊东站站长，领导30人团队，开启职涯新篇章。

“我自愿去上课提升技能，也很感谢同事在我每个月有一个星期要去上课时，所给予的支援。有人问我边工作还要去进修是不是很辛苦，但我认为只要有心学习，任何时候开始都不算迟，付出也都是会有回报的。”

配合11月的公交工友感谢月，全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）将于11月17日，在位于裕廊东的蒂凡那学院举办公交职业展，提供超过600个来自陆交局及公交业者的职位空缺，包括副经理、助理工程师、执法人员、站长、巴士车长及技工等。有意者可浏览网站了解详情。