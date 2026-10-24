从成都飞往我国的新航班机上，一名男机组人员突感不适，一度意识模糊，曾任医护人员的女乘客挺身而出，为他插针输液，最终稳定情况。

女乘客过后在社媒平台小红书分享自己的经历，贴文标题写道：“飞机上救人是什么体验？”她说自己第一次搭新航，就遇上空中急救情况。

经过《新明日报》确认，这起事件于上星期六（10月17日）晚上7时许，发生在从成都飞往新加坡的SQ843新航班机上。根据网站FlightAware，这个航班傍晚6时32分从成都天府国际机场起飞。

署名“Nicole K”的女乘客在贴文里说，航班起飞不久，有空服员利用广播寻找机上的医护人员。第一次听到广播的她并没有立刻起身，因认为飞机上应还有其他医生在。

女乘客说：“离开急诊那么久，我真的会怕！”

直到广播第二次响起，她才决定站起来去查看是否需要帮忙。她随后看到有一名年轻的空服人员虚弱地躺在地上。她摸了他的脉搏，虽然有规律，但是很弱。对方的手脚也冰冷，意识也较模糊。

“他只能说几个字，没办法好好回答，一直说要吐。”

她因此跟其他空服员拿听诊器，并且要求他们帮忙量血压、血氧和血糖等。为了能输液，她只好为他建立静脉通路，所幸第一次插针就成功。他们开始输液，也给了止吐药，并且继续观察。

约半小时后，晚上8时30分，空服员的情况逐渐好转，脉搏比较有力，人也清醒。

“虽然当时紧张，但还是为那个在第二次广播站起来的自己拍拍手。”

上述贴文引来400多则留言，许多网民称赞女乘客的善举。一名同机乘客也留言说：“那天我也在飞机上，看到你挺身而出的那一刻，真的觉得特别安心……很感谢你的勇敢和善良。”