青年独自在熟食中心用餐时，一名阿叔突然坐到面前，猛推他的托盘、瞪视他，还朝他丢剩菜。他举起手机拍摄，阿叔竟挥拳打落手机，并步步逼近。青年事后报警。

这起事件发生在星期四（10月22日）晚上7时30分，地点在盛港一带的安谷村熟食中心。

不愿具名的19岁青年接受《新明日报》访问时说，他当时一人在熟食中心吃饭，一名阿叔突然走过来，没询问便直接坐在他对面的位置，随后还大力把自己的托盘撞向他的托盘，盯着他看了约两分钟，接着还用筷子夹起碗里的几块茄子丢向他。“我当下也很困惑，阿叔的盘里其实都空了，他也不是坐下来吃饭的，突然朝我丢茄子，我就开始拿手机录影。”

根据青年上传到社交媒体的视频，青年质问阿叔：“你要什么？我做了什么？”阿叔指着镜头，青年也继续问对方到底想要什么，镜头还拍到座位上的食物残渣。

阿叔过后站了起来，一边指着镜头一边趋前，青年用手阻挡对方，镜头随之剧烈摇晃。有网民指他当时应该是推了阿叔一把，画面才摇晃，但青年跟《新明日报》解释说，他并没有推阿叔，而是阿叔推了他，导致他向后退了几步。

从视频中可听见，阿叔后来也指着镜头说：“别拿相机对着我。”青年说，阿叔最后挥拳打落他的手机，然后还一直盯着他，且不断试图靠近他。“我最后拿着我的食物离开，坐到别的座位去。之前阿叔丢的茄子，有些还落在我的盘里。”

清洁工：阿叔是常客 经常盯着年轻男子看

清洁工指阿叔脾气古怪，经常盯着年轻男子看，甚至会做些手势似乎要引人注意，有时会惹人不快。

记者星期五（23日）晚上走访时，一名收碗碟的清洁工陈女士（70岁）告诉记者，她以前在附近另外一个小贩中心工作时，曾注意过这名阿叔。

“他总是盯着年轻男子看，若是对方不理会，他还会比手势引起注意，但没见过阿叔因此与人发生过纠纷。

“当然被盯着的人有些会不高兴，我姐姐的儿子也曾被阿叔盯过，差点就要动手，好在姐姐拉住了儿子。”

也有其他摊贩告诉记者，认得阿叔经常到熟食中心用餐，但都是独自吃饭。

完整报道，请翻阅2026年10月24日的《新明日报》。