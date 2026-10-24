男子加入投资群组后，先坠入“拉高出货”的股票骗局，之后又坠入投资骗局，八天内汇2万元到投资账号。他正打算追加投资另4万元时，接获警方反诈骗中心来电，才惊觉自己受骗。

苦主陈先生接受《新明日报》访问时说，希望通过自身经历提醒公众提高警惕。

他说，他于7月15日下载正规投资平台应用，后来接获一名女子的WhatsApp来电，声称与投资平台有合作，来介绍投资课程，并将他加入名为Market Insight Academy S20的群组。

“他们先后介绍一名教授和一名香港金融公司的首席投资官，分享投资知识，接着指有一项证券市场发展计划（EQDP）会进军新加坡，推荐大家购买指定股票。”

陈先生从9月3日开始，先后在两个投资平台上购买对方推荐的股票，投入4万4000元。岂料股票随后大跌，对方却劝他不要卖出，声称股价之后会回升，甚至指这是公司的安全机制，刻意压低股价。

后来，群内的首席投资官又介绍人工智能投资项目，声称只开放300个名额，并强调只会动用账户内40%的资金进行投资。

“他们会制造焦虑，一直说名额要被抢完了，我最后决定报名，他们让我下载一个Act Sentiqra应用程序，并开设账户。”

他指“投资官”声称这是主打人工智能投资，只要把钱存入账户，可设定投资风险程度，再由人工智能进行投资。“一天回报率高达7%到14%，相当诱人。”

在10月6日到10月13日期间，陈先生根据对方提供的银行账户，一共转了2万元为投资账户充值。

直到他打算再转出4万元购买对方指定的加密货币，为投资账户充值时，转账失败，还接获反诈骗中心的来电。

“他们说我所转账的两个户头，早已被举报涉及接收诈骗款项，我当下非常震惊，马上去报警。银行过后协助我更换了所有银行户头和资料。”

警方证实接获报案，调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2026年10月24日的《新明日报》。