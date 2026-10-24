新加坡人“雾里看花”了大约两周后，总算盼到空气质量在10月19日随着风向改变，好转了几天。

值得注意的是，尚穆根也肯定印尼总统普拉博沃采取措施应对火灾，包括委任新人选负责消防和救灾工作机构、下达指令禁止在泥炭地进行刀耕火种，以及表明要把林火防范列为优先事项，并把它视为长期解决方案。

尚穆根说：“当中一些举措前所未有，反映普拉博沃总统和政府的工作方针和思路。”

不过，烟霾不散，争论难停。印尼前部长鲁特菲（Muhammad Lutfi）突然也加入这场争论。

鲁特菲曾在尤多约诺和佐科两任总统的政府中担任贸易部长，但由于处理当时的食用油供应问题时引起印尼人民不满，在2022年被撤换。

沉寂一段日子后，他近日在社交媒体发布视频，批评新加坡向涉事印尼企业发出预防措施通知，只是在做表面功夫。

他的理由是，部分涉事企业与大型企业集团及新加坡的商业实体有关联。既然如此，新加坡何不直接调查甚至起诉在本地运作的决策者，而不是只向印尼企业发出警告信？

鲁特菲甚至质疑，新加坡对普通人执法严格，对背后有富豪支持的企业是否采取同样标准。他甚至扬言，不会就此罢休，会一直大声提出质疑，直到新加坡政府把涉事企业一个个控上法庭为止。

这番话固然带有挑衅意味，却也带出一道值得追问的问题：如果企业的土地在印尼，背后的商业利益和决策网络却跨越国界，责任究竟应该追究到哪里？

新加坡国家环境局在10月16日依据《跨境烟霾污染法令》，向七家印尼企业发出预防措施通知，要求它们扑灭或防止火势蔓延、停止焚烧活动，并提交防止火患重演的行动计划。19日，当局又向另外三家企业发出通知，跟着还在23日向10家本地注册企业发出法律通知，要求它们披露在新加坡和印尼的所有关联企业，以及在印尼的土地特许经营区。

尚穆根受访时说，新加坡将进一步调查相关企业与大型企业集团及最终控制者之间的关联，并考虑动用法律、监管和经济手段，包括对涉事企业的融资渠道施加压力。必要时，当局不排除加急修法或制定新法。

消防员在印尼南加里曼丹省的泥炭地灭火。（海峡时报）

林火既然在印尼发生，印尼政府的行动同样不可或缺。

普拉博沃在10月21日的内阁会议上透露，已指示警方、总检察署和林业部，在军方及情报机构协助下，调查涉及林火的个人和企业。他也表明，一旦证据确凿，将吊销违法企业的营业执照。

普拉博沃还直斥蓄意纵火为危害公众健康的严重罪行，并强调不能再以寻常方式处理这类问题。

这些表态值得关注，但承诺终究只是起点。调查能否查明纵火者、违法企业是否真正受到惩处、防火规定能否持续落实，这些才是判断烟霾治理是否取得进展的关键。

从这个角度看，新加坡和印尼其实并非站在对立面。新加坡可以依据本地法律，调查与烟霾有关的企业及其商业联系，并在证据充分的情况下追究责任；印尼则必须加强境内执法，查明林火源头，防止违法企业故技重施。两国也可以通过外交渠道交换资料、协调行动，推动问题得到解决。

毕竟，烟霾影响的不只是新加坡。印尼人民同样要承受空气污染带来的健康风险，印尼政府也有理由阻止企业为了利润牺牲公众健康。

风向转变，可以让新加坡暂时恢复清新的空气，却只能治标。

要治本，还是得通过法律途径和持续有效的执法，从源头解决问题。