即便妻子已申请个人保护令，火爆男仍对她动粗，还在妻子坦言对他已没有感情想另嫁他人后，掐着妻子的脖子推搡，并紧抓她的双手质问，所幸妻子成功脱逃，向地铁站工作人员求助。

现年26岁的被告面对七项包括蓄意伤人、偷窃、违反个人保护令等控状。他星期五（10月23日）承认其中两项，被判坐牢14周。

调查显示，被告妻子于2022年6月28日获得个人保护令，禁止被告对她实施任何暴力行为。

2025年2月11日，被告接获妻子通知，称两人当时4岁大的儿子癫痫发作，两人随后一同送孩子到医院就诊。在急诊室完成初步检查后，医生原本通知孩子可以出院，但不久后指出需要进一步检查孩子头部的一处肿块，要求办理入院手续。

被告听闻后大发雷霆，当场与妻子发生激烈争吵，妻子伸手试图捂住他的嘴，被告竟一拳打向妻子的嘴部。被告随后被警方逮捕，但获准保释。

2025年11月27日，妻子从朋友口中得知，被告怀疑她红杏出墙。妻子闻言大怒，约被告出来对质。12月27日下午，两人见面后一同前往实龙岗中路第415座组屋交涉，其间还在楼梯间发生了性关系。

完事后，两人再度爆发争吵。当妻子直言对他已无感情、希望能另嫁他人时，被告暴怒之下掐住妻子的脖子，将她推开，并紧抓她的双手严词质问。

妻子最终成功脱逃，跑到地铁站求助，被告随后再次被捕。