因重建工程延误而关闭近六年的汤申民众俱乐部，去年7月起分阶段开放，星期六（10月24日）正式开幕。

全面升级后的民众俱乐部在三楼新建了室内多用途广场，让居民可以在不受天气影响下打篮球、练武术和玩匹克球等。舞蹈室和烹饪教室也经过扩建，可容纳更多居民参加活动。

国家发展部长、碧山—大巴窑集选区议员徐芳达，以及外交部兼能源贸工部政务部长、玛丽蒙区议员颜晓芳，星期六与1500多名公众共同见证民众俱乐部开幕。碧山—大巴窑集选区其他议员安迪、蔡引舟和陈诗韵也出席了活动。

徐芳达致辞时说，汤申民众俱乐部虽然位于玛丽蒙区，但撇开选区划分，无论是玛丽蒙、碧山还是大巴窑的居民，都能使用这里的设施，“我们是一个大家庭，不分彼此”。

颜晓芳则指出，汤申民众俱乐部向来不只是举办活动的场所，更是一个让居民因共同兴趣而相聚、建立友谊并为社区做出贡献的空间。随着民众俱乐部升级，“我们希望为不同年龄层的居民创造更多参与机会，鼓励大家发起新活动，建立属于自己的社群”。

汤申民众俱乐部2019年11月起关闭重建，原定于2021年第四季度竣工，但工程因冠病疫情延误，当局在2024年中委任新的承包商清峰建筑接手，翻新工程于2025年4月完工，民众俱乐部则在同年7月投入运作。

问及建筑工程拖延的影响，颜晓芳说：“尽管建造成本和项目费用有所上涨，但我们筹集到足够的额外资金，足以完成民众俱乐部的重建工程。” 她感谢所有捐赠者，但没有透露所筹得的款项金额。

汤申民众俱乐部在三楼新建室内多用途广场，10月24日举办嘉年华并设立游戏摊位让公众享乐。（梁麒麟摄）

除了活动空间更大，重建后的汤申民众俱乐部也新建一条有盖走廊，连接隔邻的顺福巴刹与熟食中心。顺福巴刹与熟食中心商会星期六也到场派发3000张面值1元的现金券，鼓励公众前去消费。

另外，民众俱乐部内星期六也有多个兴趣小组在场轮番登台表演，炒热现场气氛，玛丽蒙祥龙凤凰表演团是其中之一。表演团成员——8岁的赖安萱和5岁的赖永谦负责在台下舞龙。

两人的父亲赖文祥（48岁，初创公司老板）在玛丽蒙住了15年。他受访时说，民众俱乐部关闭前他常来打羽毛球，那时孩子还未出生。翻新后的民众俱乐部设施能照顾到不同年龄层的需求，他们一家大小都能用得上。

他说，孩子每周三参加玛丽蒙祥龙凤凰表演团的练习，周五上武术班。当孩子在三楼室内多用途广场练武时，他可以在舒适有冷气的休息空间继续工作。“我们不可能整天陪着孩子，至少这里有个空间让我们可以边工作边陪伴。”