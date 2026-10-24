从照顾一个年仅1岁半的孩子开始，刘英环和丈夫林恩隆一家走上寄养之路。十多年来，夫妻俩陪伴寄养女儿面对成长中的种种挑战，也与两个亲生女儿一起学习理解、包容与付出。

53岁的刘英环（家庭主妇）与林恩隆（财务规划师）在2015年成为寄养家长。寄养女儿有发育迟缓的情况，在社交和情绪方面也面对一些挑战。夫妻俩与学校教师、照顾者及相关机构携手，逐步摸索出适合她的照顾方式。如今，寄养女儿已就读小学六年级，家人仍继续陪伴她成长。

对林恩隆来说，寄养不只是为一个孩子提供一个家，也是让全家人在付出中共同成长。

寄养计划今年迈入第70个年头。自1956年推出以来，本地已有超过6500名儿童受惠。社会及家庭发展部星期六（10月24日）在新达新加坡会展中心举行寄养计划开放日，呼吁更多家庭加入，为无法在原生家庭中获得安全照顾的孩子提供安全、稳定且充满关爱的成长环境。刘英环与林恩隆也现场分享他们多年来的寄养经历。

86岁的圣莎塔（Sartha，退休人士）近50年来先后照顾过超过10名孩子。她从1976年开始担任寄养家长，虽然已在2020年结束寄养工作，但至今仍与一名从婴儿时期便开始照顾的孩子杰（假名）同住，两人互相关心、彼此照顾。

因为喜欢照顾孩子，圣莎塔加入寄养计划，并尽力给予每个孩子如同亲生孩子般的爱与关怀。她的儿子和媳妇也深受她熏陶，于2012年成为寄养家长。

如今，接近30岁的杰仍与圣莎塔同住。她继续为他煮饭、关心他的生活；当她身体不适或住院时，杰也会主动照顾她。

“虽然寄养安排已经结束，但这并不会改变我们之间的关系。直到今天，我仍然照顾着他，而他也在照顾我。”

家庭式照顾能提供更贴近个人需要关怀 为日后成长打下良好基础

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭以主宾身份在活动上致辞时说，每个孩子都应该在安全、稳定和充满关爱的家庭中长大。当孩子无法继续在原生家庭中获得安全照顾时，当局会在适当情况下安排寄养，让孩子在家庭环境中得到关爱、稳定的照顾和归属感。

他说，研究显示，家庭式照顾能为孩子提供更贴近个人需要的关怀，有助于他们的社交、情感及心理健康，为日后的成长打下良好基础。

为减轻寄养家庭的照顾负担，社会及家庭发展部在2025年10月调高照顾青少年，以及有特殊需求或医疗需求青少年的寄养家庭津贴，并加强受委任寄养机构提供的个案支援，协助寄养家长更好地了解和回应孩子的需求。

在圣莎塔看来，耐心和关爱是成为寄养家长的重要条件。

“每个孩子都不一样，因此，我们必须尝试了解他们。对孩子要保持冷静和耐心，给他们时间，也不能管得太严。”

寄养家长不必因为缺乏经验而却步

刘英环则说，寄养家长不必因为缺乏经验而却步。

“我觉得，最重要的是以开放的心态去接受寄养。即使你没有经验，或者觉得自己还不够好，也没有关系。我们自己也不是完美的，但我们在这段过程中学到了很多。”

林恩隆则引用特蕾莎修女的一句话，分享自己对寄养的体会：“如果无法成就大事，就怀着大爱做小事；如果你无法怀着大爱去做，就带着一点爱去做。如果你连一点爱也做不到，那也仍然去做。”

配合寄养计划成立70周年，社会及家庭发展部将在下星期六（31日）举行感恩晚宴，表扬寄养家庭、寄养儿童与青年、寄养服务工作者及社区伙伴。届时，35名寄养儿童与青年将在学业、体育与艺术成就，以及品格发展方面获表扬，另有四名寄养青年将获杰出成就奖。

有意了解寄养计划或申请成为寄养家长的家庭，可浏览社会及家庭发展部网站：www.msf.gov.sg/fostering。