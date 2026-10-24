电动车相关优惠将在今年底截止，促使一些潜在购车者赶在期限之前入场，不少参与最新一届THE CAR EXPO汽车展销会的车商纷纷推出新款电动车。受访公众说，在选车时还是会以舒适感、车辆设计和长期成本为首要考量。

由新报业媒体集团举办的THE CAR EXPO车展星期六（10月24日）起一连两天在新加坡博览中心第5和第6展厅举行，展出时间为上午10时至晚上9时。本届展销会共汇集51个汽车和金融等品牌，是有史以来最大的THE CAR EXPO车展。

日产代理商陈唱父子公司总经理林建忠估计，本届首日参展人数较上一届少了约三成，可能是因近期拥车证成价较高的缘故。（邝启聪摄）

去年正式进驻新加坡市场的中国长安汽车集团电车品牌深蓝（Deepal），在本届车展上展出两款电动车，分别是中小型汽车组（A组）的S05和大型豪华车组（B组）的S07。新推出的A组车款长安启源Q05，也在车展上首次亮相。

长安新加坡行销经理杨福财说，价格从17万4999元起跳的Q05是首次亮相，也是车展首日最热门的车型。（邝启聪摄）

长安新加坡行销经理杨福财受访时说，如今A组和B组拥车证都相当昂贵，公司于是推出各种优惠和好康来吸引公众在车展上购车。例如，两款A组汽车的首10名买家可享有多五年的保修期，从五年免费延长至10年。车展上售卖的S07车型，也较一般便宜约1万元，价格从19万5999元起跳。

Q05和S05车型，则分别从17万4999元和18万8999元起跳。

中国电动车品牌极氪（Zeekr）展出三款B组电动车，其中两款也有A组型号的选择，以应对大众市场需求。据观察，其中一款刚于星期四（22日）推出的A组型号Zeekr 7X相当受欢迎，吸引许多潜在买家试车。

中国电动车品牌极氪星期四（22日）刚在新加坡推出属于拥车证A组的Zeekr 7X型号。这款电动车在车展首日人气相当高，接连有潜在买家试车。极氪拒绝受访，也没有透露相关的销售数据。（邝启聪摄）

A组与B组成价相近 买家更看重整体净价与需求

最新一轮拥车证公开投标活动刚于星期三（21日）下午结束，A组和B组拥车证成价都攀升，分别报13万2004元和13万1901元，是A组成价今年第四次高于B组。

日产代理商陈唱父子公司总经理林建忠指出，近期A组和B组成价相当接近，且政府拟合并A组和B组，因此买家不会单凭拥车证成价选购汽车，而是考虑包括车价在内的整体净价，以及用车需求。

这届车展是政府本月宣布拥车证检讨结果后的首个大型车展。

对于电动车相关优惠在今年底截止，林建忠认为这会促使电动车买家赶在期限前进场，但不影响主打混合动力车的日产，因为买家对于电动车和非电动车的偏向相当分明。

日产代理商陈唱父子公司总经理林建忠说，日产主打e-POWER混合动力车，媲美纯电动车。（邝启聪摄）

降低购买电动车成本的电动车附加注册费优惠计划在今年底结束，车辆减排税务计划优惠额明年也将调整。

在车展上购买了一辆长安电动车的吴慧玲（54岁，行销总监）受访时说，她这几年来都是开电动车，除了可享有更安静的车程，电动车也不会出现引擎问题，维修成本因此比一般汽油车低，同时还可省下添油费用。

吴慧玲约半年前卖掉原有的电动车，近期拥车证投标价格居高，且市场选择五花八门，导致她花了比预期更长的时间筛选新车。虽已肯定要购买电动车，吴慧玲这六个月来仍比较了不同品牌和设计的车子，最终在车展上下单。

陪丈夫来选购车子的达理拉（46岁，家庭主妇）则倾向于汽油车。“虽然油价不断上涨，但我听说外国的电动车部署出现一些问题，觉得买汽油车还是最稳当。”