未来几天，本地烟霾情况或将因风向改变和出现阵雨而有所改善。

国家环境局预测，星期日（10月25日）本地预计将吹西南风或西风，风向的改变可能减少烟霾飘向新加坡。新加坡及周边地区预计也会出现阵雨，有助于缓解烟霾情况。星期一（10月26日）和星期二（27日）预计将继续吹西南风或西风，新加坡及邻近地区同样也将出现阵雨，烟霾情况很可能会有所改善。

国家环境局预测，星期日（10月25日）的24小时空气污染指数（PSI）将介于80点至130点，处于适中至不健康水平，公众应根据空气质量情况调整户外活动。

我国部分地区星期六（24日）下午出现强阵雨，截至傍晚5时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米33微克至97微克，处于偏高水平；24小时PSI则介于108点至151点，处于不健康水平。到了傍晚6时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度稍微有所上升，介于每立方米37微克至93微克；24小时PSI也稍有上升，介于109点至151点。

据当局观测，来自印度尼西亚苏门答腊的部分烟霾仍继续飘向新加坡，加里曼丹上空也依旧有烟霾。

环境局提醒公众，规划隔天的户外活动时，应参考PSI预报及相关健康建议；若要进行即时户外活动，则可通过烟霾网站（haze.gov.sg）或myENV手机应用，查看最新一小时PM2.5浓度。