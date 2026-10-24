约240名外籍劳工遭拖欠薪资近两个月。人力部已对涉事的两家公司展开调查，并正与相关机构合作，协助受影响客工追讨欠薪，同时为他们提供必要援助。

人力部星期六（10月24日）答复《联合早报》询问时指出，当局已知悉Process Maintenance Solutions和Jurong Technical & Construction两家公司拖欠旗下外籍劳工薪资的情况。

人力部正与外籍劳工中心及劳资政纠纷调解联盟密切合作，协助受影响客工追讨欠薪，并满足他们的迫切需求，包括安排住宿及协助他们另寻工作。

“人力部严正看待拖欠薪资的行为，目前正对这两家公司展开调查。一旦查实违反雇佣法令，将采取相应的执法行动。”

雇主若因拖欠薪资罪成，每项控状可面对3000元至1万5000元罚款，或最长六个月监禁，或两者兼施。

全国职工总会外籍员工事务处处长林泽秋星期五（23日）发文告说，外籍劳工中心获悉这起欠薪事件后立即采取行动，已于星期一（19日）和星期二（20日）到客工休闲中心了解受影响客工的情况，并提供援助。

中心目前已接触两家公司的230名客工，了解他们在薪资、食宿及就业方面的困难和需求，并与劳资政纠纷调解联盟合作，协助他们提出索偿申请，追讨被拖欠的工资及加班津贴等。

此外，中心正为约90名受影响客工提供餐食，并将动用外籍劳工援助基金，为他们提供额外援助，协助他们渡过难关。

中心也正与就业中介合作，探讨为受影响客工安排其他工作机会，并提供过渡期间所需的援助。