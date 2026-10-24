旧机场路小贩中心的美食、老组屋旁的旧式游乐场，以及居民口述的市井生活，如今都融入了蒙巴登民众俱乐部一楼外墙上一幅长达20米的社区共创壁画。

对参与创作的月眠艺术中心艺术家沙赫里扎尔（Shah Rizzal，41岁）来说，画中的场景是他熟悉的昔日生活写照。

沙赫里扎尔在那一带长大，后来搬离。如今重回旧地，参与“文化遗产新启点”项目，他从居民的口述故事录音中汲取灵感，将跨世代的邻里故事与生活印记转化为墙上的画面。分享故事的居民，年龄从5岁到70多岁不等。

国家文物局与艺苑集团（Arts House Group）星期六（10月24日）在蒙巴登民众俱乐部为壁画揭幕，并联合启动“文化遗产新启点”（HAN@Mountbatten）项目。

这项计划以“我们的共同故事”（Stories We Share）为主题，是文物局在全岛设立的第六个“文化遗产新启点”，旨在通过艺术共创与口述历史，让公众重新认识区内历史与市井文化。

蒙巴登单选区基层组织顾问吴诗琪在揭幕仪式上致辞时说：“文化遗产可以是宏伟的古迹，也可以是我们共同的生活记忆。这面原本普通的20米外墙，如今填满了社区艺术，生动展现了不同世代居民对家园的情感与心声。”

另一名参与壁画创作的月眠艺术中心艺术家艾法沙姆希尔（Iefa Shamsir，42岁）指出：“我们希望这面墙不仅是展示艺术，更能成为一个开启对话的契机，让居民在匆忙的生活中停下脚步，重新发现邻里记忆。”

14岁的青少年参与者余慧婷协助整理录音，也参与了喷漆创作。她受访时说，除了首次接触喷漆艺术，听老街坊分享往事也让她大开眼界。她认为，许多地方虽会随时代变迁而改变，但有年轻人的加入能让这些珍贵的社区记忆得以保存，并传承给下一代。

艺苑集团场馆管理总监曾丽娜（48岁）指出，此次合作让月眠艺术中心的驻地艺术家走出馆舍、深入邻里。“艺术是凝聚社区最直接的方式。我们希望艺术能融入日常生活，通过艺术与遗产的结合，让蒙巴登的历史鲜活起来。”

国家文物局教育推广与社区外展司司长黄仁安（54岁）受访时强调，项目的宗旨是长期赋能社区。

“我们期待居民能分享故事并亲身参与，最终对属于自己邻里的文化遗产，产生归属感。”

黄仁安透露，当局计划于2027年3月推出以丹戎禺造船工业历史为主题的第二幅壁画，并开辟一条全新的文化遗产路线，进一步加深公众对该区历史的认识。