华侨中学（高中部）二年级学生赵德亮执导的微电影《不懂》，主角是一个刚和家人移民到新加坡的青年梓凯。初到陌生的城市，由于语言不通，正处青春期的他一度感到彷徨失措，后来通过街舞找到自我表达的方式，结交新朋友，对这片土地产生归属感。

这部作品的主演、华侨中学中三学生甘劲，就是现实生活中的“街舞少年”。制作团队希望借他的故事，刻画新移民青年的困境，让更多人听见少年的声音。短片《不懂》，凭新颖的叙事角度和细腻的镜头，在本届“新加坡微电影大赛”中横扫三个奖项，夺得学生组金奖、网络人气奖铜奖，以及最佳导演奖。

学生们利用6月假期完成拍摄和制作，偶尔还得拍到凌晨三四点钟。赵德亮说：“我们花了三天三夜时间拍摄，但是最终成片只有10分钟，删掉了一些很喜欢的镜头。”

第六届“新加坡微电影大赛”颁奖典礼星期六（10月24日）在新加坡华族文化中心举行。本届大赛以“我的新加坡声音”为主题，共收到来自80名参赛者的84份作品。

参赛者年龄介于14岁至73岁。方言、地铁广播、小贩中心的吵杂、飞机引擎的轰鸣，各种熟悉的声音都成为创作者的灵感，让他们拍出本地人的日常生活与文化认同。

约三成参赛者使用生成式人工智能技术

还有一些声音和画面，是由科技合成或生成的。约三成参赛者在创作过程中使用生成式人工智能技术来生成音乐、音效和视觉元素。72岁的曾瑞华就用AI辅助生成影片 《把记忆收好》结尾的医院场景，克服无法在医院拍摄的困难。这也是他第六次参赛。

数码发展及新闻部长杨莉明以主宾身份出席颁奖典礼。她致辞时指出，科技的发展让更多创作者能够表达自己的想法，使创作机会不再局限于少数群体。“无论工具如何改变，好的作品始终离不开创作者的观察、思考和创意。”

杨莉明说：“讲述本土故事，让我们透过其他国人的视角来看新加坡，并有助于保存那些构成我们共同遗产的经历、传统和回忆。”

比赛分公开组和学生组，评审从两组作品选出金、银、铜奖，另有“年度新加坡网络短片奖”“网络人气奖”“最佳导演”“最佳演员”“最佳创意”和“最佳环境主题”六个特别奖项。

许多获奖作品以弱势群体或社会议题作切入点 聚焦人文关怀

不少获奖作品以弱势群体或社会议题作为切入点，聚焦现代社会中的人文关怀。本地导演曹峻铭执导的反霸凌影片《稻草压命》获得年度新加坡网络短片奖。

由傅偈欽（33岁）编导、张笑晨（26岁）拍摄的作品《盲目，忙》从视障人士视角拍出快节奏的都市生活，获得公开组金奖和最佳创意奖。

两人平时是全职摄影师，制作短片是共同爱好。他们受访时说，视障者主要依靠声音感受新加坡，因此作品旨在重现盲人的世界，巧妙地结合“盲”和“忙”的概念。傅偈欽说：“大部分人虽然不盲，但‘忙’也是一种绊脚石。”

两年一届的微电影大赛已陪伴傅偈欽多年，这是他第六次参赛，却是第一次获奖。“希望第七届还有机会参赛！”

“新加坡微电影大赛”由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心和《联合早报》联办，并得到国民融合理事会、宗乡会馆基金及文化捐献配对基金支持。