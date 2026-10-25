新加坡姑苏（慎敬堂）餐饮协会喜迎成立150周年，纪念特刊《百年厨心——姑苏（慎敬堂）150年守味录》同步推出，系统梳理协会发展历程及本地餐饮文化脉络，并在庆祝晚宴上表彰资深成员、展现理事会年轻化成果，让百年守味故事继续传下去。

庆祝晚宴星期四（10月29日）在费尔蒙酒店（Fairmont Singapore）举行，席开70多桌，主宾为律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，来自马来西亚和台湾的餐饮界代表也应邀出席。当晚，协会正式发布纪念特刊，并颁发长期服务奖，表彰署理会长程文华（文东记创办人）和副会长黄生强（喜临门大饭店创办人）长期以来的付出与贡献。

深利美食馆老板蔡华春是姑苏（慎敬堂）餐饮协会（以下简称姑苏餐饮协会）会长。他接受《联合早报》采访时说：“一道菜肴、一间酒楼、一位名厨，承载的不仅是风味，更是一代代人的奋斗故事。”

“这本特刊通过珍贵史料、历史照片及口述访谈，记录新加坡中餐业的发展轨迹，呈现餐饮前辈坚守匠心、传承技艺、开拓创新的历程；书中还提到鱼生、佛钵飘香等南洋特色菜肴的由来。正是这些前辈们的付出，才让新加坡拥有了美食天堂的美誉。我们希望把这些历史记录下来，不然再过几十年就没人知道了。”

《百年厨心——姑苏（慎敬堂）150年守味录》记录了新加坡中餐业的发展轨迹和源远流长的餐饮文化。（受访者提供）

《百年厨心》获得新加坡国家文物局文化遗产资助津贴，共印制1000本。除了在晚宴上赠送，也将在书店发售，所得款项拨入协会基金。

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负责出版《百年厨心》的总务林世锋说：“协会历史悠久，挖掘资料并不容易，秘书处帮我们翻查了大量旧档案。财政郭科元则负责制作视频，采访了许多老前辈，尽可能还原和记录他们的故事。协会会把书刊和影像资料数码化存档，让年轻一代更深入了解姑苏餐饮协会的历史与渊源。”

在留存历史的同时，协会也着力培养新血。今年协会选出第134届理事会，29名理事中半数在40岁以下，展现年轻化趋势；协会也让年轻一代参与筹划150周年庆祝活动，借此培养接班人才，推动会务持续发展。

姑苏餐饮协会的前身，是1876年成立、1910年正式向社团注册局注册的星洲姑苏慎敬堂酒楼行，成立宗旨是弘扬和传承传统饮食文化，并为久病无依会员提供住所和安息地。

协会名称中的“姑苏”二字，更有一段来历。相传春秋时期，越国大臣范蠡为助越王勾践复国，将美女西施献给吴王夫差。夫差沉迷享乐，命人在姑苏台（中国江苏省苏州市灵岩山一带）兴建馆娃宫，并召集顶级厨师烹调美馔佳肴供西施享用。吴国灭亡后，一些姑苏台厨师南下广州，以“姑苏台厨师”为号召，大受欢迎，也间接成就了粤菜声名。

随着餐饮行业发展，星洲姑苏慎敬堂酒楼行、广东熟食行、新加坡酒楼商公会因会员多有重叠，决定整合资源，于2011年正式合并，易名为新加坡姑苏（慎敬堂）餐饮协会，会员结构也随之开放。早年会员多为粤式传统家庭式餐馆与酒楼业者，自2012年起开放门户，打破籍贯限制，改由业界翘楚引领同行会员。如今有110家商号会员，覆盖餐饮经营、食材供应与食品制造等多个领域，版图更广。